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Tuzla'da küçük çocuk "Erik çekirdeği" dayağını anlattı

    Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, () TUZLA'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü küçük çocuk o anları anlattı. Olay geçtiğimiz Pazar günü Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde...

Tuzla'da küçük çocuk "Erik çekirdeği" dayağını anlattı

 

 

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, () TUZLA'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü küçük çocuk o anları anlattı.
Olay geçtiğimiz Pazar günü Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında çimenlere oturup yedikleri eriklerin çekirdeklerini yola atan çocuklar, bir anda onlara doğru koşan bir sürücüyle karşılaştı. Çocuklar paniğe kapılarak kaçmaya başladı. 12 yaşındaki M.K .ile sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. M.K. korku içinde koşarken bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Fakat küçük çocuk sesini kimseye duyuramadı. M.K. sürücü tarafından yakalandı. Acımasız sürücü, çocuğa yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra da M.K.'ye tekmeler attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

“SESLENDİM, DUYMADILAR"
M.K. yaşadıklarını kameralara anlattı. Küçük çocuk, “Ağaçlardan erik toplamıştık. Yiyorduk, çekirdeklerini de aşağıya atıyorduk. Burada kırmızı ışıkta bir araç durmuştu, müzik çalıyordu. Araba geçti. Biz 3 kişi ayaktaydık. Adam gitmişti, ama biz arkasından bakmadık. Adam durmuş, koşmaya başlayınca arkadaşlarımla koştuk. Biz o olduğunu sanmıyorduk. Bekçiler oturuyordu, çay içiyordu. Seslendim duymadılar. Baktım adam yaklaştı. Araba vardı arabanın etrafında tur atayım, kaçayım dedim. Beni arabanın yanında yakaladı. Önce bana yumruk attı. Ben yere serildim. Sonra üstüme çıktı, yumruk atmaya devam etti. Tekme attı. Tehdit etti" dedi.

“YÜZÜMDE, KAŞIMDA ŞİŞLİKLER VAR"
Yüzüne aldığı darbeleri anlatan M.K, “Yüzümün sağ tarafına vurdu. Yüzümde, kaşımda şişlik var. Yemek yerken ağzımı tam açamıyordum. Kaşığı ağzıma tam sokamıyordum. Ağrıyordu. Gece uyurken de gözlerimi kapattığım zaman kaşımdaki şişlik ağrıyordu. Krem aldık. Yüzümdeki yaralara krem sürüyoruz." diye konuştu.

ANNE: ŞİKAYETÇİYİZ
M.K.'nin annesi Emel K. ise “Benim tek söyleyeceğim, bir an önce yakalanması. Çocuğuma bunu yapmaya hakkı yoktu. Çünkü daha küçük. Bir şey yapmamış, suçu da yok. Suçsuz yere bir çocuğu dövmeye hakkı yok bir insanın. Çocuğum efendi, başarılı, zarar verecek bir çocuk değil. Görüntüleri gördük. Bir de ormana götürmesi biraz tehlike. O bizi biraz kuşkulandırdı. Ormana ne diye götürdü benim çocuğumu. Ne istiyordu?.  Şikayetçiyiz, eşim zaten gerekeni yaptı" dedi.
Emniyet ekipleri, yaşanan olayın ardından şüphelinin kimliğine ulaşmak için çevrede bulunan 100'ün üzerindeki kamerayı incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)
 

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