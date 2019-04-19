Tuzla'da kimyasal koku davası: Gazdan etkilenen doktor davanın müştekisi oldu

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin olarak 10 kişi hakkında, "İştiraken çevreyi kirletme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 6.5 yıla, mühendis E.Ş. için de, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Kokunun çok sayıda öğrenciyi etkilediği kuran kursuna yardıma giden ve orada kokudan etkilenerek müşahede altına alınan Doktor Sevim Ezgi Katran müşteki sıfatı ile dinlendi. Olay nedeniyle kan değerlerinin değiştiğini söyleyen Doktor Katran, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına 24 müşteki ve müştekiler ile sanıkların avukatları katıldı. Dinlenen müşteki Sevim Ezgi Katran, olay tarihinde Tuzla 1. Acil Sağlık Hizmetleri'nde hekim olarak görev yaptığını belirterek, "Acil sağlık hizmetleri birimine çağrılar gelmeye başladı. Genelde şikayetler solunum sıkıntısı üzerineydi. Ben de ekiple birlikte çoğu müştekinin etkilendiği kuran kursuna gittim. Gittiğimde etrafta ağır bir koku ve sisin olduğunu fark ettim. Kimyasal bir sızıntı olabileceğini anlayınca görev yaptığım birime bilgi verdim. Radyasyon sızıntısına karşı özel kıyafetler giydirildikten sonra hastalar peyderpey hastaneye götürülmeye başlandı. Bir çoğunda nefes almakta zorluk, geniz yanması, mide bulantısı, kusma şeklinde şikayetler vardı. Radyoaktif ve kimyevi madde bulunma ihtimaline karşı yıkandılar ve müşahede altına alındılar. Bir süre sonra benim de kan değerlerim kontrol edilince, kan değerlerimin değiştiği, oksijen oranının düştüğü tespit edildi. Bu sebeple ben de müşahede altına alındım. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

'GAZ ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Olay tarihinde apartmanlarının boşluğunda ve girişinde yoğun bir sisin ve gaz kokusunun bulunduğunu söyleyen müşteki Ebru Yılmaz, "Öyle ki alt kata dahi inemiyordum. Bir süre sonra bende baş dönmesi ve mide bulantısı başladı. 12 yaşındaki çocuğumda da aynı şikayetler başladı. Çocuğum bir süre sonra kusmaya başladı. Bunun üzerine çocuğumu da alarak Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittim. Bize hastanede gaz zehirlenmesi olduğunu söylediler. Sanıklardan şikayetçiyim. Yoğun bir gaza maruz kaldığımızdan sağlımızın bozulduğunu düşünüyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Müşteki Zehra Dilgin ise, olaydan bir kaç gün önce de mazgallardan kötü koku geldiğini, olay günü yaşanan kokunun etkisiyle üç gün hastanede yattığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Zübeyda Kant da kokunun etkisiyle alerjik tedavi gören oğlunun ağzından köpük çıktığını söyledi.

KİMYASAL ATIĞI SU HAVZASININ BULUNDUĞU BÖLGEDE KANALİZASYONA BIRAKMIŞLAR

Müşteki İSKİ'nin Avukatı Niyazi Yaycıoğlu, kokuya neden olan atık dökümünün yapıldığı alanın su havzası olduğunu belirterek, "Atık dökümü nedeniyle su havzasının kirlenmesi söz konusudur. Biz bu nedenle suçtan zarar gören konumundayız" dedi.

Dinlenen diğer müştekiler de olay günü yoğun bir gaz kokusu ve sis oluştuğunu, ardından mide bulantısı geçirdiklerini belirterek, bunun üzerine hastaneye başvurduklarını söylediler. Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep ettiler.

Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin hazırladığı iddianamede ile biri mühendis 10'u kimyasal atığı kanalizasyona bırakan vidanjörlerin şoförleri olmak üzere 11 kişi hakkında dava açtı.

Kanalizasyona kimyasal atık bırakan 4 vidanjör nedeniyle kokunun meydana geldiği belirtilen iddianamede, vidanjörlerin sahipleri ve şoförlerden oluşan 10 kişi ile İBB'de mühendis olarak görev alan E.Ş. olaydan sorumlu tutuldu.

MÜHENDİS İÇİN 1 YILA KADAR 10 ŞÜPHELİ İÇİN DE 6.5 YIL CEZA İSTENDİ

İddianamede şüpheli mühendis E.Ş. için, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Şoför ve vidanjörlerin sahipleri olan şirket yetkililerinden oluşan diğer 10 şüpheli için de, "İştiraken çevreyi kasten kirletme", "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.



