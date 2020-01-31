Tuzla'da kaynak makinesi çalan şüpheliler kamerada
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL() Tuzla'da girdikleri iş yerinden 15 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen kaynak makinesi çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.
Olay, 16 Kasım'da Tuzla Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokaktaki iş yerinde meydana geldi. İki şüphelinin iş yerine girerek 5 adet kaynak makinesi, 16 adet spiral ve taşlama makinesi çalarak olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler detaylı incelemelerin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, yaptığı teknik takip sonucu Güneş D.(20)'yi 19 Ocak Pazar günü adresinde yakaladı. Şubede sorgulanan Güneş D.'nin 41 adet suç kaydı ve 4 adet aranmasının olduğu öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerin S.K.'nın iş yerinden 15 bin lira değerinde malzeme çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan iki şüphelinin iş yerine girerek malzeme çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
(FOTOĞRAF)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016