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Tuzla'da gemide yangın (2)
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay saat 14.00 sıralarında Tuzla'daki Torlak Tersanesi'nde meydana geldi. Tadilattaki geminin ambar kısımlarında bakım yapıldığı sırada yangın...
GENEL 23.12.2019, 15:59
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı.
Olay saat 14.00 sıralarında Tuzla'daki Torlak Tersanesi'nde meydana geldi. Tadilattaki geminin ambar kısımlarında bakım yapıldığı
sırada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
(FOTOĞRAF)
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