Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildi

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, ()-TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven Ufuk Ö. yakalama kararının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği...

Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildi

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, ()-TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven Ufuk Ö. yakalama kararının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan M.Y.K.'yı darp eden otomobilin sürücüsü Ufuk Ö. hakkındaki elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı. Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Yakalanan Ufuk Ö. polis merkezinden adliyeye sevk edildi
(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328