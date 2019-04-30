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Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu darp eden sürücü serbest bırakıldı(Tuzla)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-TUZLA'da aracına atılan erik çekirdeğini taş zannederek 12 yaşındaki M.K.'yı darp eden aracın sahibi U.Ö., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, U.Ö.'nin elektronik kelepçe ile...

Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu darp eden sürücü serbest bırakıldı(Tuzla)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-TUZLA'da aracına atılan erik çekirdeğini taş zannederek 12 yaşındaki M.K.'yı darp eden aracın sahibi U.Ö., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, U.Ö.'nin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar verdi 
Tuzla'da önceki gün aracına atılan erik çekirdeklerini taş zannederek 12 yaşındaki M.K.'yı darp eden aracın sahibi U.Ö., gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

'SİNİRLE VURDUM'
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen U.Ö., savcılık sorgusunda, kırmızı ışığın yanması üzerine durduğunu belirterek, “Bir kaç çocuğun aracıma taş attıklarını gördüm. 'Taş atmayın' diye bağırdım, bana el kol hareketi yaptılar. Müsait bir yerde durdum ve çocukları yakalamak için peşlerinden koştum. Birini bir sitenin önünde yakaladım. Amacım darp etmek değildi ama sinirle vurdum" dedi. 

ORMANLIK ALANDA DİĞER ÇOCUKLARI ARAMIŞ
Yakaladığı çocuktan diğer çocukların yerini söylemesini istediğini söyleyen U.Ö., “Amacım hepsini ailesine teslim etmekti. Beni önce bir mahalleye götürdü, çocukları bulamadık. Nereye gideceklerini sordum. Ormanlık alanda olabileceklerini söyleyince ormanlık alana gittik. Diğer çocukları ararken bir bayanın bana bağırarak hakaret ettiğini duydum. 'Al çocuğu' diyerek bayana teslim ettim. Sonra da arabaya binerek ayrıldım" dedi. 

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ
U.Ö., savcılık sorgusunun ardından, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve “Kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Mahkemedeki sorgusunda yakaladığı çocuğa bir kaç tokat attığını, pişman olduğunu söyleyen U.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. 

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANARAK SERBEST BIRAKILDI
Mahkeme, atılı suçun öngörülen ceza tutarı, sabit ikametgah sahibi oluşunu gerekçe göstererek U.Ö.'nin serbest bırakılmasına karar verdi. 
Mahkeme U.Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı. U.Ö.'nin yurt dışına çıkışını yasaklayan mahkeme, elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar verdi. 

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