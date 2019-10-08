Tuzla'da 5 katlı binada yangın (2) (Aktüel görüntüler)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() TUZLA Mescit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda çıkan yangın alt kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.