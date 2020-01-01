Tuz mağaraları turizme kazandırılacak

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde bulunan 2 tuz mağarasının, tuz rezervi bittikten sonra sağlık turizmine açılması planlanıyor.Delice'ye bağlı Eskikışla köyünde bulunan hazineye ait 2 tuz mağarası, 2 ayrı özel firma tarafından işletiliyor. Mağaralarda yerin 100-150 metre altından çıkarılan günde 2 bin tona yakın tuz, fabrikalara satılıyor. Burada işlenen tuz, daha sonra piyasa sürülüyor. Kırıkkale Valiliği'nce, önümüzdeki yıl firmaların sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından, tuz rezervi bitecek olan iki mağarayı sağlık turizmine kazandırılması planlanıyor. Vali Yunus Sezer'in talimatı ile Delice Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu konuda çalışma başlatıldığı belirtildi. Özellikle astım hastalarının ziyaret ederek şifa bulduğu iki mağaranın sağlık turizmi için değerlendirilmesi bekleniyor.