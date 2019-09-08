Tuz Gölü'nde Teknofest roket yarışları

TEKNOFEST etkinlikler kapsamında, bu yıl ikincisi düzenlenen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 79 takımın yarıştığı 'Roket Yarışları'nın finali Tuz Gölü'ndeki atış merkezinde yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan roketler başarıyla fırlatıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK'ın desteğiyle 4 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. 10 Eylül'de sona erecek yarışların bugün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Aksaray Valisi Ali Mantı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar izledi.

79 takımın katıldığı yarışları izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'de binlerce takım ve genç, bu yarışmalarda geliştirdikleri teknolojilerle ortaya eserler koymaya çalışıyor. Burada ilgi alanlarına göre yarışmalarda netice almaya çalışıyorlar. Teknoloji, uzay ve havacılık gibi geleceğin ilgi alanları ülkemiz açısından önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, TEKNOFEST'in düzenleyicisi olarak, T3 Vakfı ile birlikte bu alanlardaki insan kaynağını yetiştirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da bütün faaliyetlerimizi, özellikle sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla beraber sürdürmeye devam edeceğiz. TEKNOFEST'i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST'te herkesin ilgisini çekecek, çeşitli teknoloji sunumları, hava ve kara araçlarının sergileri de yer alacak.''

Rusya ve Ukrayna'dan hava araçlarının bu yıl festivale katılacağını ifade eden Varank, ''Rusya ve Ukrayna'dan hava araçları gelecek. Bu yılki TEKNOFEST'e katılacak. Rusya'dan birtakım havacılık gösterileri düzenleyecek. Biz, Türkiye'deki bu alanda çalışan herkesin katkılarıyla, gelecek nesillerin içindeki inovasyon ateşini yakmak üzere bunu uluslararası bir şekilde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yıl TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Daha merkezi bir mekan. Bir milyon rakamını bu yıl geçmek istiyoruz. İnşallah tüm halkımızı TEKNOFEST'e davet ediyoruz. Orada hem yarışmaları izlesinler, hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çerçevesinde geliştirdiği teknolojileri ve ürünleri şahitlik etsinler'' dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, bu yıl katılımın daha fazla olduğunu belirtti. Bayraktar, ''Bu yıl da çok daha büyük bir katılımla ve heyecanla devam ediyor. Bu yıl 56 paydaş TEKNOFEST'in 2'nci yılını düzenliyor. TEKNOFEST bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ve 6 gün. Geçen yıla oranla sayının inanılmaz yüksek olduğundan 4 günde 550 bin seviyesinde katılımla gerçekleştiğinden bu yıl tahminimiz 1 milyonun üzerine çıkacağı yönünde. Kayıtlara baktığımızda geçen yıla oranla 5 misli artış görüyoruz. Bu alanlarda ülkemizin kritik ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek. Burada da 2 atış izledik'' dedi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

''Bu genç kardeşlerimiz şu anda ufak gözükse de bir yıl boyunca önce hayal ettiler, sonra araştırdılar, sonra geliştirdiler, sonra da prototip roketlerini tasarladılar, 3 saniyede 3 bin metreye fırlatmak için. Bizim de insansız hava araçlarındaki yolculuğumuz, benzer şekilde başlamıştı. Bundan tam 15 yıl önce. İlk olarak ülkemizin milli güdüm sistemi olan mini insansız hava aracıyla başladı. Sonrasında Bayraktar TB2 dediğimiz 100 bin saatin üzerinde uçmuş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve havacılıkta çok gelişmiş ülkelere satılan, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak değerlendirilen, Ukrayna'ya da ihraç ettik. Çok kritik terörle mücadele operasyonlarında görev almış Bayraktar TB2'yi geliştirdik. Şu anda 5,5 ton ağırlığında çok stratejik görevler yapabilen, yani 15'inci yılın sonunda dünyada sadece 4 ülkenin yapabileceği Akıncı İnsansız Hava Aracı'nı geliştiriyoruz. Dün gece bunun motor testini yaptık'' dedi. Arından yarışmacılar roketlerini fırlattı.



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