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Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali

ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Kulübü öğrencileri, Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali düzenledi. Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü'nde bu yıl ikincisi...

Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali
ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Kulübü öğrencileri, Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali düzenledi.
Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencileri, halay çekerek çıplak ayakla Tuz Gölü üzerinde yürüdü. Öğrenciler, Tuz Gölü üzerinde karanlık çökünce dilek feneri uçurdu. Öğrencilerden Baki Kirik, festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyleyerek, "Amacımız, dünya çapında Tuz Gölü'nü tanıtmak, sınavlardan önce stres atma fırsatı bulmak ve mezun olan öğrencilere hoş bir seda bırakmak" dedi.

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