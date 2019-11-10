TÜYAP Kitap Fuarı’nda son gün kalabalığı

TÜYAP Kitap Fuarı’nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.Beylikdüzü’nde 2 Kasım 2019 tarihinde açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti. Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı. Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.

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