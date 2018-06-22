Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

Tuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, bir iş merkezinde bir kişinin tuvaletini çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı. Olay, Erenler'de bir iş merkezinde meydana geldi. Binadaki iş yerlerinde çalışırken...

Tuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, bir iş merkezinde bir kişinin tuvaletini çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, Erenler'de bir iş merkezinde meydana geldi. Binadaki iş yerlerinde çalışırken aldıkları kötü koku üzerine koridora çıkan esnaf, kokunun nereden geldiğini araştırmaya başladı. Bina görevlileri, çöpe gidip baktıklarında dışkı olduğunu gördü. İş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyenler, gördükleriyle şok yaşadı. Görüntülerde binaya giren bir kişinin bir süre sonra koridordaki çöpe tuvaleti yaptığı görüldü. İş yerlerinin kapalı olduğu sırada adamın çöpe oturup tuvaletini yapması üzerini giyip iş merkezinden ayrılması kameraya yansıdı. Binadaki tuvaletin, kişinin tuvaletini yaptığı çöpe 15 metre mesafede olduğu öğrenildi.
Bina yönetiminin bu olaydan sonra koridorlarda bulunan çöp kutularını kaldırma kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili polise ise herhangi bir şikayet yapılmadı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325