Tütünü yola dökerek fiyatını protesto etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çiftçi Bircan Aydoğdu (36), traktörünün römorkunda bulunan, para etmediğini ileri sürdüğü 25 koli tütünü, Ak Parti Acıpayam İlçe Başkanlığı ile Belediye binasının bulunduğu cadde ve pazaryeri girişine dökerek, protesto etti.

Tütün üreticisi çiftçi Bircan Aydoğdu, para etmediğini ileri sürdüğü ürününü traktörünün römorkuna doldurup, dün Ak Parti Acıpayam İlçe Başkanlığı ve Acıpayam Belediyesi'nin bulunduğu Eski Hastane Caddesi'ne getirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında traktöründeki toplam 25 koli tütünü yola boşaltan Aydoğdu, kalan kısmını da pazaryeri girişine döküp, tepkisini dile getirdi. Aydoğdu, daha sonra traktörüyle uzaklaştı. Yere saçılan tütünler Acıpayam Belediyesi'nin temizlik görevlileri tarafından süpürülüp, kenara toplandı.

Bir balya tütünün kilogram fiyatının 18 TL olduğu bildirildi.



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