Son Dakika
'Tutunacak dalım yok' diyerek inşaattan atlayan Aysun toprağa verildi
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, çatısına çıktığı 3 katlı inşaattan, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bırakan Aysun A.'nın (16) cenazesi toprağa verildi. Dinar...
GENEL 04.09.2019, 13:28
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, çatısına çıktığı 3 katlı inşaattan, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bırakan Aysun A.'nın (16) cenazesi toprağa verildi.
Dinar merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı inşaatın çatısına, dün saat 18.30 sıralarında genç kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin uyarılarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız, ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cansız bedeni, morga konulurken, intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aysun A.'nın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D., polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan genç kızın, "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.
Aysun A.'nın cenazesi, Dinar Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Aysun A. için Dinar Merkez Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Aysun A., Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aysun A.'nın, birkaç yıl önce babasını kaybettiği, Dinar'da annesi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu belirtildi.
Dinar merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı inşaatın çatısına, dün saat 18.30 sıralarında genç kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin uyarılarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız, ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cansız bedeni, morga konulurken, intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aysun A.'nın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D., polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan genç kızın, "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.
Aysun A.'nın cenazesi, Dinar Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Aysun A. için Dinar Merkez Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Aysun A., Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aysun A.'nın, birkaç yıl önce babasını kaybettiği, Dinar'da annesi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu belirtildi.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0