Tutuklu Yüzbaşı: Biz de kendi başımızdaki komutanları suçluyoruz

Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 asker'in yargılandığı davanın ikinci duruşması sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altunsoy "15 Temmuz günü Harp Akademileri'nde baş hocamız Albay Ahmet Zeki Gerehan bize bazı görevler verileceğini söyledi. Sert mizaçlı biri olduğu için hiçbirimiz itiraz etmedik. Bize 47. Alay'a gideceğimizi söylediler. Arkadaşlar bizi suçluyorlar ama açıkçası biz de kendi başımızdaki komutanları suçluyoruz. Bizi oraya sevk eden Ahmet Zeki Gerehan denen albay şu an ortada yok." dedi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altunsoy, 15 Temmuz günü Harp Akademileri'nde baş hocamız Albay Ahmet Zeki Gerehan bize bazı görevler verileceğini söyledi. Sert mizaçlı biri olduğu için hiçbirimiz itiraz etmedik. Bize 47. Alay'a gideceğimizi söylediler. Arkadaşlar bizi suçluyorlar ama açıkçası biz de kendi başımızdaki komutanları suçluyoruz. Bizi oraya sevk eden Ahmet Zeki Gerehan denen albay şu an ortada yok" dedi.

"BU OLAYI KİM PLANLADIYSA İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Sanık yüzbaşı Altınsoy ifadesinde "Bölük komutanı üsteğmen Muzaffer Dikencik, milletvekili Metin Külünk'le görüşmüş. İyi yapmış ama açıkçası kendisini kurtarmaya çalışmış. Benim abim de polis. Ben de onunla sohbet ettim. Oturup onunla ağladık. Hatta savaş uçaklarının alçak uçuşu sırasında biz de bomba atılıyor sandık. Halka, yere yatıp kendilerini korumalarını söyledik. Harp Akademisi'nin KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) görevi yok. Yazılı emir de sorgulamadık. Bu olayı kim planladıysa idam edilmesini istiyorum. Bu ülkede askerin hiçbir kıymeti yok. Önceki Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ burada terörist diye yargılandı. O dönem siyasiler 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' dedi. Ama hiçbir siyasetçiye en ufak bir şey olmuyor. Her dönem olan askere oluyor. Onca asker öldü. Ak Parti önünde halkın o kadar hakaretine, tehdidine, şantajına rağmen buradaki hiçbir asker galeyana gelmedi, emir komuta zinciri içinde hareket etti." dedi.

MAHKEME BAŞKANI: ŞOVU BIRAK

Altınsoy'un ifadesi üzerine, mahkeme başkanı Ali Öztürk "Oğlum siyasetçi mi tanka bindi de askeri yürüttü. Bu bir darbe davası. İddianame kapsamında savunma yap. Şovu bırak. İlgilisi hakkında dava açılır, bu mahkeme onu da sorgular merak etme. Senin hakkında iddianamede FETÖ üyesi olduğun da yazıyor. Buna ne diyorsun?" dedi. Yüzbaşı Altunsoy ise "benim din bilgim de var ama FETÖ ile bağlantım olmadı" dedi.

Duruşma, sanıkların savunmalarını yapması için yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 rütbeli tutuklu ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.