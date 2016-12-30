Tutuklu HDP’lilere yeni yıl kartı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - HDP İzmir İl Örgütü üyeleri, tutuklu eş genel başkanlarına yeni yıl kartı gönderdi. Kartlarda 'Maruz kaldığınız haksızlığın ve hukuksuzluğun en kısa zamanda son bulacağına kesin inancımla yeni yılınızı kutluyorum' ifadesi yer aldı.

HDP İzmir İl Örgütü, aralarında Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın bulunduğu tutuklu milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve belediye başkanlarına yeni yıl tebrik kartı gönderdi. Konak’ta bulunan PTT Şubesi’ne giden partililer, burada ‘irademe özgürlük’ yazılı pankart açtı. "Tutsak edilen, esir alınan partililerim için burada toplandık, Siyasi irademiz yeni yıla cezaevinde girecek" diyen HDP İl Eş Başkanı Mahfuz Güleryüz gönderilen kartlara yazılı mesajı da okuldu. 21 HDP’liye gönderilen kartlarda 'Sayın Eş Genel Başkanım; Siz Türkiye’de özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi ve barışın sağlanması için kararlılıkla demokratik siyaseti savunup gereklerini yerine getirdiniz" ifadesi yer aldı.

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