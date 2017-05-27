Tutuklu eğitimciler için balonlu eylem

MERSİN, () - MERSİN'de KHK ile ihraç edildikten sonra iki ayı aşkın süren Ankara'daki açlık grevinin ardından tutuklanan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan destek eyleminde gökyüzüne balon bırakıldı.

KESK Şubeler Platformu tarafından düzenlenen Eylem, Özgür Çocuk Parkı'nda gerçekleşti. Üzerinde, 'Nuriye Gülmen ve Semih Özakça serbest bırakılsın', 'OHAL, KHK ve ihraçlara hayır. İşimizi geri istiyoruz' pankartları açan grup, 'Yaşasın onurlu direnişimiz', 'Nuriye ve Semih onurumuzdur' yazılı balonları taşıdı. Eyleme katılanlar sık sık 'Direne direne kazanacağız' sloganı attı.

Eylem sırasında konuşan Tüm Bel-Sen Şube Başkanı ve KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Canan Solak, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinin 75'nci gününde evlerine yapılan baskın sonucu tutuklandığını belirtti. Canan Solak, "Tutuklanma gerekçelerinin hukuki izahatı olmayıp açıkça siyasal iktidarın, polis devletinin bir talimatı sonucu olduğu açık ve nettir. OHAL, KHK'leriyle hukuksuzca ihraç edilen üyelerimizin tutuklanması hukukun değil, siyasi iktidarın kapıldığı korkunun göstergesidir" dedi.

Konuşmanın ardından eyleme katılan yaklaşık 100 kişi ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktıktan sonra dağıldı.

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