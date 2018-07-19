Tutuklananlar: Adnan Oktar ile para bağlantımız yok

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, tutuklanarak cezaevine gönderilen örgüt yöneticisi olduğu ileri sürülen şüpheliler ilginç ifadeler verdi. Birçok şüpheli Adnan Oktar ile aralarında bir para bağlantısı olmadığını söyledi.

Isparta'da gözaltına alınan ve sorgusunun ardından İstanbul'da tutuklanan Aydın Kasap da Adnan Oktar ile bir para trafiği içinde olmadığını söyledi. Aydın Kasap, "İstanbul'da ağabeyim Ali Kasap'ın yanına gidip geliyordum. Onunla birlikte iki kez yayına katıldık. 2001 yılında ağabeyim Ali Kasap vesilesiyle tanıştım. Kitaplarını beğeniyordum. Milliyetçi bir insanım. PKK ile ilgili gazete ilanlarını gördüm" dedi. Adnan Oktar'ın günlük işlerini ve korumalığını yaptığı iddialarının da doğru olmadığını belirten Aydın Kasap, "Kendisine ne bir lira verdim ne de bir lira aldım. Para trafiği ilişkimiz yoktur. Adnan Oktar'ın mehdi olduğunu düşünerek para bağışlamadım. Ailemin aldığı Porsche marka arabamı kimseye bağışlamadım. Ağabeyim Ali de BMW marka arabasını Oktar'a devretmedi. 20 milyon TL para verme durumları olmadı" dedi.

İDDİALARI REDDETTİLER

Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Alkas Çakmak, sorgusunda, dış ticaretle uğraştığını belirterek, 2 yıl öncesine kadar yurt dışında yaşadığını söyledi. Çakmak, "Rusya, ABD, Ukrayna'da bulundum. Uçak krizi sonrası Rusya'dan Türkiye'ye döndüm. İngilizce, Almanca ve Rusça bildiğim için Adnan Oktar'ın yabancı misafirlerinin tercümelerini yapıyor ve karşılamada bulunuyordum" dedi.

CAMİLERDE TOPLANIYORDUK

Adnan Oktar ile 1989 yılında tanıştığını belirten 50 yaşındaki konferans tercümanı Müge Öğütcü de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek İngilizce, Almanca ve Osmanlıca bildiğini söyledi. İlk tanıştığında camilerde toplandıklarını belirten Öğütcü, "Adnan Oktar'a herhangi bir para yardımı yapmadım" dedi.

BENİM PARAM KIYMETLİDİR

Çin'de yaşadığını belirten inşaat ve dış ticaret işi yapan Ediz Çalıkoğlu da "Adnan hoca grubuyla bağlantılı hiçbir kız ile ilişkim olmadı. Çin'de yaşadığım için kız arkadaşım da Çin'dedir. Hiçbir şekilde kimseye para vermedim. Benim param kıymetlidir. Niye para vermem gerektiğini de anlamadım" dedi.