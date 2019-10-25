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Tutanak değiştirme davasında 2 polise ceza (1)
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul - ŞİŞLİ'de, 2010 yılında evinin penceresinden atlayarak intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü'nde...
GENEL 25.10.2019, 16:17
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul - ŞİŞLİ'de, 2010 yılında evinin penceresinden atlayarak intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı.
Sanık polisler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgeyi bozma ve yok etme" suçlarından toplam 6 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
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