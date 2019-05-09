TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, YSK'nın İstanbul'daki seçim kararının ardından 23 Haziran gününe tatil rezervasyonu yaptıranların yüzde 90'ının değişiklik yaptığını söyledi.

Firuz Bağlıkaya, “Seçim kararı verildikten sonraki süreçte, seyahat acenteleri o günü, o dönemi kapsayan seyahat almış olan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak iptal etme hakkı verdiler. Bir de ücretsiz olarak tarih değiştirme hakkı verdiler. O dönemde seyahat almış olanların yüzde 90'ı seyahat tarihlerini değiştirdi. Yüzde 3-5'lik bir kısmı var ki onlar da iptal etti. Ama onların da iptallerinde ileri kaydırmalar var" dedi.

“HERKES SEYAHATLERİNİ SEÇİME GÖRE REVİZE ETTİ"



Seçimlerle ilgili vatandaşlarda ciddi bir bilinç oluştuğunu söyleyen Bağlıkaya, “Seçim sadece İstanbul'u kapsadığı için Türkiye geneli ortalamasına baktığımız zaman çok az bir miktar da iptal var. Bir sorun gözükmüyor. Bize ulaşmış herhangi bir şikayet yok. Zaten iptal sigortası yaptıranlarla ilgili hiçbir sorun yok. Çünkü 72 saat kalaya kadar iptal etme hakları var. Bunun dışında da herhangi bir sigorta yaptırmamış, sadece zorunlu seyahat sigorta yaptırmış vatandaşlarımızın da şu anda iptal ve tarih değiştirme hakları var. Seçimle ilgili vatandaşımızda ciddi bir bilinç oluşmuş durumda, herkes seyahatlerini ona göre tekrardan revize etti, etmeye de devam ediyorlar" diye konuştu. Öte yandan ücretsiz rezervasyon değişiklik ve iptal hakkı sadece Haziran ayını kapsarken, bu ayın dışındaki günler için sezon farkı ücreti alındığı kaydedildi.