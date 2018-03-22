Turnasuyu Irmağı HES tehdidi altında

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da, Turnasuyu Irmağı üzerine kurulması planlanan HES'ler, doğaya karşı tehdit oluşturuyor. Turnasuyu Irmağı'nın yüksek kesimlerinde yapılan gölet ve suyun bir bölümü, tünelle taşınarak, başka vadideki Melet Irmağı üzerine kurulan HES'e aktarıldı. Çevreciler, bu duruma tepki göstererek, yasal mücadele başlattı.

Ordu'nun Altınordu ile Kabadüz ilçesindeki yaylalarla obalardan akan derelerin birleşmesiyle oluşan ve denize akan Turnasuyu Irmağı üzerine en az 3 HES yapılması planlanıyor. Irmağın yüksek rakımlı kesiminde, Kabadüz sınırlarında gölet oluşturularak, suyun bir bölümü alınıp, tünellerle Melet Vadisi üzerindeki Melet Irmağı'nda kurulu HES'e aktarıldı. Çevrecilerin projeye karşı çıkmasına rağmen çalışma tamamlanırken, yine ırmağın yaklaşık 450 rakımlı bölümünde Altınordu'nun Hürriyet Mahallesi sınırlarında belirlenen alana HES yapılması için proje hazırlandı. 2013 yılında verilen 'ÇED olumlu' kararı, çevreciler ile bölge halkının Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurup, itiraz etmesi sonucu aynı yıl iptal edildi ardından şirket tarafından projede değişiklik yapılarak, 'ÇED olumlu' raporu tekrar alındı.

MAHKEMEDEN 'YÜRÜTMEYİ DURDURMA' KARARI

Çevreciler ve köylüler, yeniden alınan 'ÇED olumlu' raporu üzerine Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurarak, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dava konusu işlemin hukuka açıkça aykırı olduğuna karar verdi. Heyet, proje sahibi davalı bakanlık ve projeyi gerçekleştirecek şirket tarafından faaliyetlerin sürdürülmesinin, çevresel ve ekonomik zarara neden olacağının açık olduğunu belirterek, dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA ÇOK SEVİNDİK'

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, yapılmak istenen HES’le ilgili daha önce de dava açıldığını, mahkeme heyetinin şirketin aleyhine karar verdiğini, yeni kararla dava bitene kadar bölgede çalışma yapılmasının önüne geçildiğini kaydetti. Gönül, "Aynı şirketin daha önceki projesine de dava açtık. Yine Ordu İdare Mahkemesi bizi haklı buldu ve HES için verilen 'ÇED olumlu' kararını bozmuştu. Şirket projesinde küçük değişiklik yaparak, yeniden 'ÇED olumlu kararı' aldı. Şirket ısrarla Turnasuyu’na HES yapmak istiyor. Derelerimiz HES’lerle kapatıldı. Yeni projelerle dereler kurutulacak. Dava bitene kadar herhangi bir çalışmanın yapılmaması için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Buna da seviniyoruz. Mahkemeler uzun zamandır ’yürütmeyi durdurma’ kararı vermiyordu. Bilirkişi atıyorlardı, mahkeme sürüyordu. Mahkeme süresince de şirketler çalışabiliyordu. Bu nedenle ‘yürütmeyi durdurma’ kararına çok sevindik" diye konuştu.



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