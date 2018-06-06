TÜRKPATENT Başkanı Asan: Tescil bekleyen 14 coğrafi işaretimiz var

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, kurum olarak coğrafi işaret tescili verdikleri bazı ürünlerin Avrupa'da tescili için de çalışmalar yapıldığını belirterek, "Şu anda Avrupa Komisyonu'nda işlemleri devam eden 14 başvurumuz var" dedi.

Habip Asan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili yapılan 'Maraş dondurması' için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen ödül törenine katıldı. Törende tescil belgesini Oda Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e veren Asan, daha sonra oda bahçesinde balta ve satırla Maraş dondurmasını kesti.

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asan, kurumun isminin daha önce 'Türk Patent Enstitüsü' diye bilindiğini; ancak 18 ay önce çıkarılan yasa ile isminin Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildiğini hatırlattı.

Coğrafi işaretlerin, artık ülkeler için zenginleşme aracı olarak kullanıldığını belirten Asan; İtalya, İspanya ve Fransa'nın coğrafi işaretlerden yıllık 50- 60 milyar euroluk katma değer yarattığını, sadece Parmesan peynirinin yıllık 3 milyar euroluk katma değeri olduğunu söyledi. Maraş dondurmasının da potansiyeli çok fazla bir ürün olduğunu kaydeden Asan, "Zaten bilinen bir markası var. Bu tescille beraber bunların daha standart bir şekilde üretilmesiyle ve uygun yöntemlerde kullanılarak, hem Maraş ilimizi hem de ülkemiz için bunun son derece önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum" dedi.

'COĞRAFİ İŞARETLER ÜLKELER İÇİN ZENGİNLEŞME ARACI'

10'u Kahramanmaraş'tan olmak Türkiye'de şu anda tescilli 345 coğrafi işaret olduğunu dile getiren Asan, şöyle devam etti:

"345 dışında Türkiye genelinde 408 tane de işlemleri devam eden başvuru var. Topladığınız zaman 700'ün üzerinde coğrafi işaret oluyor. Avrupa Komisyonu'nda Malatya kayısısı, Antep baklavası ve Aydın inciri tescillendi. Ama şu anda 14 tane de Avrupa Komisyonu'nda işlemleri devam eden var başvuru var. Coğrafi işaretler artık ülkeler için önemli bir zenginleşme aracı. Ben bunlara 'Katma değeri yüksek ürün' diyorum. Nasıl katma değeri yüksek sanayi ürünü terimini kullanıyorsak coğrafi işaretler de katma değeri yüksek tarımsal veya tarım dışı ürün, diye sınıflandırabiliriz. Piyasada tükettiğiniz coğrafi işaretli ürün, Maraş dondurması örneğinden gidecek olursak bundan sonra amblem kullanım zorunluluğu da getirdik. Marketlerde Maraş dondurması olarak aldığınız ürünün hem üzerinde amblem olacak 'Coğrafi işaretlidir' diye bizim kurumun adını taşıyan hem de bunun gerçek bir Maraş dondurması olduğundan emin bir şekilde tüketilecek. Bunun uluslararası alanda tescili ve tanıtımıyla ilgili olarak da çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacak."

'MARKA BAŞVURULARINDA AVRUPA BİRİNCSİYİZ'

Son yıllarda Türkiye'nin coğrafi işaret, patent ve marka başvurularında büyük ivme kazandığını belirten Habip Asan, "Marka başvurularında Türkiye, Avrupa'da 121 bin marka başvurusu ile son 5 yıldır 1'inci sıradayız. Tasarım başvurularında 46 bin başvuru ile Avrupa'da 3'üncü sırada. Patent başvurularında 8 bin 600 ulusal patent başvurusuyla Avrupa'da 5'inci sırada. Türkiye aynı zamanda; 345 tescil ve 408 coğrafi işaret başvurusu ile Avrupa'da ilk 10'da. 2018 yılını çok daha iyi bir noktada bitirmeyi planlıyoruz. Genel olarak sıralamaların son derece olumlu olduğu söyleyebilirim" diye konuştu.



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