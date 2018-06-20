Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yılı kutlanıyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyünde düzenlenen Türkler'in Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey mezarı başında anıldı.

Türkler'in Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü kutlanmaya başladı. Etkinlikler kapsamında, Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, Karainebeyli köyü'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan ve İl Kültür Müdürü Kemal Dokuz katıldı. Tören, Ece Bey'in mezarına çiçek konulması, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ecebey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdür Ali Yapıcı'nın konuşmasının ardından, Ece Bey'in biyografisi okundu. 2. Kolordu Komutanlığı bölge bandosunun gösterisi ve Mevlid-i Şerif'in ardından tören sona erdi.

Türkler'in Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü etkinlikleri yarın Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi'nde Gazi Yakup Bey ile Gelibolu'nun Bolayır beldesi'nde Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın türbelerinin ziyaret edilmesi ve Türkler'in Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri temsili olarak canlandırılması ile devam edecek.



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