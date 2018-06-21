Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yılı kutlandı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ve Gelibolu ilçesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü kutlama etkinliklerinde,...

Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yılı kutlandı
ÇANAKKALE'nin Lapseki ve Gelibolu ilçesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü kutlama etkinliklerinde, ilk olarak Lapseki İlçesi'ndeki Çardak Beldesi'nde Rumeli Fatihi Gazi Yakup Bey'in aynı adı taşıyan caminin avlusundaki mezarına çiçekler konulup, dualar edildi. Ardından Çardak iskele meydanında bulunan çamlık alanında devam eden etkinliklerde ilköğretim öğrencileri şiir okudu. Lapseki Belediyesi  Halk Dansları topluluğu gösterisi gerçekleştirildi. Çanakkale Mehteran Takımı konserin ardından, özel feribotla Gelibolu'ya temsili geçiş canlandırıldı.
Türkler'in Rumeli'ye geçişlerinin 664'üncü yıl dönümü, Gelibolu ilçesi'ne bağlı Bolayır beldesinde de devam eden etkinlikler kapsamında, Gazi Süleyman Paşa mezarı başında anıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gazi Süleyman Paşa mezarı başında dua edildi. Mezarına çiçekler bırakıldı. Gazi Süleyman Paşa'nın biyografisi 100'üncü Yıl Barış Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Taş tarafından okundu. Tören, şiirlerin okunması, folklor ve mehteran takımı gösterisiyle son buldu.
Lapseki ve Gelibolu'daki törenlere Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban, Çardak belde Belediye Başkanı AK Partili Basri Ulaş, Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325