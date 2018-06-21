Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yılı kutlandı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ve Gelibolu ilçesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664'üncü yıl dönümü kutlama etkinliklerinde, ilk olarak Lapseki İlçesi'ndeki Çardak Beldesi'nde Rumeli Fatihi Gazi Yakup Bey'in aynı adı taşıyan caminin avlusundaki mezarına çiçekler konulup, dualar edildi. Ardından Çardak iskele meydanında bulunan çamlık alanında devam eden etkinliklerde ilköğretim öğrencileri şiir okudu. Lapseki Belediyesi Halk Dansları topluluğu gösterisi gerçekleştirildi. Çanakkale Mehteran Takımı konserin ardından, özel feribotla Gelibolu'ya temsili geçiş canlandırıldı.

Türkler'in Rumeli'ye geçişlerinin 664'üncü yıl dönümü, Gelibolu ilçesi'ne bağlı Bolayır beldesinde de devam eden etkinlikler kapsamında, Gazi Süleyman Paşa mezarı başında anıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gazi Süleyman Paşa mezarı başında dua edildi. Mezarına çiçekler bırakıldı. Gazi Süleyman Paşa'nın biyografisi 100'üncü Yıl Barış Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Taş tarafından okundu. Tören, şiirlerin okunması, folklor ve mehteran takımı gösterisiyle son buldu.

Lapseki ve Gelibolu'daki törenlere Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban, Çardak belde Belediye Başkanı AK Partili Basri Ulaş, Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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