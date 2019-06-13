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Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE'de, Türkler'in Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ile Gelibolu'nun fethinin 665'inci yıl dönümü, Gelibolu'nun Bolayır köyü ve Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlk olarak dün Karainebeyli Köyü'nde...

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü kutlandı
ÇANAKKALE'de, Türkler'in Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ile Gelibolu'nun fethinin 665'inci yıl dönümü, Gelibolu'nun Bolayır köyü ve Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
İlk olarak dün Karainebeyli Köyü'nde Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Ebey mezarı başında anıldı. Bugün de Lapseki'ye bağlı Çardak Beldesi'nde etkinlikler düzenlendi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, Gelibolu'nun Bolayır köyünde yapılacak fetih törenleri için temsili geçişi simgeleyen feribotla, Mehteran eşliğinde Çardak'tan Gelibolu'ya geçiş yaptı. Buradan da Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin bulunduğu ve törenlerin yapılacağı Bolayır köyüne gidildi.
Gazi Süleyman Paşa Türbesi'nin ziyaret edilmesiyle başlanan törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban, Gelibolu ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ile askerler, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban tarafından, Gazi Süleyman Paşa'nın mezarına çiçek bırakıldı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. 
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ziyaretçi defterini imzaladı. 
Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın biyografisi ve Türkler'in Rumeli'ye geçişlerinin tarihteki önemi, öğrenciler tarafından anlatıldı. Okunan şiirlerin ardından Gelibolu 2. Kolordu Bölge Bandosu konser verdi.
Okunan mevlidin ardından konuklara fetih pilavı ikram edildi.

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