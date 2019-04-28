Türklere ait 3 köpek ırkı daha AB yolunda

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ULUSLARARASI Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) Başkanı Mustafa Helalpara, Avrupa Birliği'ne (AB) tescil ettirdikleri 5 Türk çoban köpek ırkına 3 ırkın daha eklenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

İspanya'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek takımın belirlenmesi amacıyla AVKIF'ın katkısıyla düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nın 3'üncü etabı, Antalya'da yapıldı. Muratpaşa ilçesindeki Falez Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 550 köpek yer aldı. İrili ufaklı birçok ırkın sergilendiği yarışmada en çok ilgiyi Türk çoban köpekleri çekti. Ayağa kalkınca 2 metreyi bulan boyları nedeniyle güçlükle kontrol edilen Türk çoban köpeklerinden bazıları, yarışma sırasında rakiplerine zor anlar yaşattı. Birbirine aşırı yakınlaşan köpekler, küçük çaplı kavgalar yaşasa da jüri üyeleri ve federasyon yetkililerinin müdahalesiyle birbirine zarar vermeden alandan uzaklaştırıldı. Özellikle Türk çoban köpeklerinin boy, kuyruk ve kafa yapısı, yürüyüş ve tüy özellikleri kıstas alınarak, yapılan değerlendirmelerde dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

AVKIF Başkanı Mustafa Helalpara, amaçlarının, Türkiye'deki ırkların saflığı ile doğallığının dünyaya tanıtılması olduğunu söyledi. Türklere özgü Türk çoban köpeklerinin AB nezdinde tescili için de mücadele verdiklerini belirten Helalpara, uzun uğraşlar sonucu kangal, boz, malaklı, akbaş ve Karadeniz ırklarının tescilini yaptırdıklarını söyledi. Yeni tescillerin de yolda olduğunu belirten Helalpara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim oralarda köpeklerimizle yarışmamız büyük ilgi görüyor. Onlar da artık yenilik istiyor, yeni ırklar görmek istiyor. Bizim köpeklerimiz doğal ırklar. Binlerce yıldır var olan sürü köpeklerimiz. 5 ırkımızı tescil ettirdik. Tescil edilen köpeklerin tamamı, üst kimlik olarak 'Türk çoban köpekleri' adı altında tescil ettirildi. Sırada Türk tazı saluki, zağar, Trabzon zerdeva ırkları var. Hedefimiz Avrupa'da 11 köpek ırkının tescili. Biz Türkiye olarak AB'ye girmemiş olabiliriz ama Türk çoban köpeklerimiz AB'ye girdi ve AB köpeklerimizi tanıdı."

AB'ye tescili yaptırılacak 3 ırkın çalışmalarının sürdüğünü belirten Mustafa Helalpara, Trabzon'daki Tonya finosu ırkıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını da kaydetti.

FOTOĞRAFLI