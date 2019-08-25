Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi, Kartal’da kuruldu

KARTAL Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak 7’den 77’ye herkes için Masal Müzesi’ni kurdu. Türkiye’de örnek niteliğinde olan müzenin açılışına katılan Şair ve Yazar Sunay Akın, “Bizim çocukların hayallerine ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin geleceği politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir” dedi.

Kartal Belediyesi Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Müzenin açılışını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Şair ve Yazar Sunay Akın ile çok sayıda vatandaş gerçekleştirdi. Çarşı Mahallesi, Enis Akaygen Sokakta kurulan Masal Müzesi’nin açılışına yüzlerce kişi katıldı. 7‘den 77’ye herkesin ilgisini çeken Masal Müzesi vatandaşların beğenisini kazandı. İlk oyuncakların, masal kahramanlarının ve masal kitaplarının sergilendiği müzede vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Lezzetli ikramlarla başlayan açılışta çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da dağıtıldı.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ POLİTİKACILARIN VAATLERİNDE DEĞİL, ÇOCUKLARININ HAYALLERİNDEDİR”

Masal Müzesi açılışına katılan Sunay Akın, masalların çocuklar üzerindeki etkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Ben hala özgürüm. Bu yıl insanoğlunun Ay’a adım atışının 50. yılı. 1969 yılında insan aya gitti. Peki, ilk uzay konulu oyuncakları çocukların hayallerine hangi ülke koydu? Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi soruyorum rastlantı mı? 1920’li yıllarda çocuklarının hayallerine, düşlerine uzay oyuncaklarıyla Uzay’ı koyan bir milletin aya bayrağı dikmesi bir rastlantı mı? Demek ki; önce hayal, sonra gerçek. Sizin tarih dediğiniz gerçeğin takip ettiği hayallerin izidir. Yani masallarda ki uçan halılar olmasaydı uzayın fethi denilen bir şey söz konusu olamayacaktı. Piri reisin ünlü haritasını bilirsiniz değil mi? Piri Reis o ünlü haritasına bile masal çizmiştir. Gidin bakın deniz müzesine, Piri Reis’in ünlü haritasında masal vardır. Nerde görün. İşte biz bunları göremezsek gelecekte kendimize bir yer var edemeyiz. Niye masal müzesi biliyor musunuz? Çünkü bizim onların hayallerine ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin geleceği politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum Kartal Belediyesi’ne. Masal müzesine emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ülkemin her yerinde bu müzelerden daha çok olmalı. Çünkü bizi barış, sevgi ve kardeşlikle bir arada tutacak olan çocuklarımızdır. Çocuklarımız birbirlerini din, dil, ırk, inanç olarak ayrıştırmazlar. Onlar bir arada yaşarlar. Biz onlara bakarak demokrasiyi var etmeyi öğrenmeliyiz. Bu yüzden daha çok çocuk oyun, oyuncak ve masal müzesi olmalı.”

“MASAL MÜZESİ TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise, sal Müzesi ile ilgili şunları dile getirdi:

“Türkiye‘de bir ilk diyebiliriz masal müzesi için. Sevgili Sunay hocamla ve ekip arkadaşlarıyla, bizim kültür müdürlüğümüzle gerçekleştirmiş olduğumuz çok güzel bir müze. 7’den 77’ye üç kuşağın kendinde bir iz bulduğu, işte kiminin Adile Naşit ile kendini yaşadığı, çocukların çocuk kahramanlarıyla kendini bulduğu çok güzel bir müze. Ve bu müzeden çıktıktan sonra güzel atölyelerimizle birlikte çocuklarımız hayal dünyalarını resmediyorlar. Çocukları biraz böyle teknolojiden, böyle bağımlılıktan, televizyondan kurtarıp hayal dünyalarını geliştirecek güzel bir etkinlik düzenlemek istedik. Hem edebiyat dünyası hem masal festivali bir arada çocukların ruhuna, zihnine iyi gelecek etkinlikler yapmaya çalışıyoruz.”

MASALLARIN ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNE KATKISI

En sevdiği masal kahramanlarının Sindirella ve Pamuk Prenses olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Rüya Yiğit, “Masallar benim için baya faydalı oluyor. Çünkü daha fazla bilgi topluyorum. Hayal gücümü geliştiriyor. Masal kahramanlarını çok merak ediyorum” diye konuştu. 4 yaşındaki Eylül Ece Hakan ve Elif Ceren Sarı Masal Müzesi’nde keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti. Ecem Soflaz, Nazlı Şahinbay ve Eylül Mutlu ise masal müzesinde etkinlikteki gösterilerde çok eğlendiklerini ve Masal Müzesi’nde vakit geçirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Festivalde; birçok sanatçı, yazar ve eğitimcinin katılımı ile atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler, tek kişilik performanslar ve animasyon gösterileri yer alacak. Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde Kartallı çocuk ve yetişkinler için Pazar gününe kadar devam edecek.

FESTİVAL PROGRAMI:

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

12.00’da Yazar Sabri Koz’un ‘Nasreddin Hoca: Dünyaya Açılan Penceremiz’ söyleşisi

12.0013.00/13.00.14.00 ‘Erken Çocuk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet’ atölyesi

14.00’da Yazar Özcan Yüksek’in katılımıyla ‘Şehrazad’ın Sırları’ atölyesi

14.00-15.00/15.00-16.00 ‘Küçük Prens’ atölyesi

16.00’da Yazar Şermin Yaşar’ın katılımıyla ‘Çocuk ile Sohbet’ söyleşisi

18.00’da Oyuncu Mehmet Erbil’in ‘Bir Bavul Masal’ adlı tiyatro oyunu

19.00’da Oyuncu Sevinç Erbulak’ın ‘Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetiştirenlere Masallar’ adlı tek kişilik gösterisi

21.00’da Şair-Yazar Sunay Akın’ın ‘Uçan Halılardan Apollo 11’e’ adlı söyleşisi Masal Festivali’nde yerini alacak.

25 AĞUSTOS PAZAR

13.00’da Yazar Ömür Kurt’un ‘Çocuk Psikolojisi ve Masallar’ söyleşisi

13.00-14.00/14.00-15.00 ‘Bebeğini Dik ve Oyna Bez Bebek Tasarım Atölyesi’

15.00’da Yazar Koray Avcı Çakman’ın ‘Evvel Zaman İçinde’ adlı söyleşisi

15.00-16.00/16.00-17.00 ‘Şapkadan Çıkan Masalla’ atölyesi

18.00’da sanatçı Gönül Kazancı Yeprem’in ‘Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar’ konseri

20.30’da Oyuncu Levent Üzümcü’nün ‘Sanat ve Toplum’ adlı oyunu Masal Festivali katılımcılarıyla buluşacak.