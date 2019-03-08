Türkiye’nin ilk turfanda erik hasadı Mezitli’den

MERSİN, ()- MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde Türkiye’de ilk mevsim öncesi eriğinin hasadı yapılırken, çiftçiler bu yıl yaşanan aşırı yağış nedeni ile beklenen ürünü alamadıklarını söyledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye’de ilk turfanda eriğin yetiştirildiği Bozön köyünde üretici Muhammet Lök’ü ziyaret etti. İlk hasat eriğinden toplayan Başkan Tarhan, tarım ürünlerinin hak ettiği değerde pazarlanarak, asıl emeği çeken üreticinin hakkını alması gerektiğini söyledi.

Aşırı yağışlar nedeniyle verimin önceki yıllara göre çok düştüğünü ifade eden erik bahçesinin sahibi Muhammet Lök, bu yıl bekledikleri oranda ürün alamadıklarını söyledi. 2010 yılından bu yana erik üretimi yaptığını belirten Lök, "Daha o yıllarda turfanda eriğin kilosunu 300 liraya kadar satılabiliyordu. Sonraki yıllarda üretim maliyetinin sürekli artmasına karşın satışta o rakamları alamıyoruz. Bir de buna çeşitli iklimsel nedenler ve meyve zararlıları eklenince daha karamsar bir tablo ortaya çıkıyor" dedi.

Erik toplarken Başkan Tarhan’ın yaptığı sürprizle mutluluklarının katlandığını ifade eden Lök, "Başkanımız zaten sürekli bizimle ilgileniyor. Kendisiyle Tepeköy’de karşılaşmış ve sohbet etmiştik. Siyasi yaklaşımı ne olursa olsun, benim gözümde yaptığı hizmetler ve insani yapısıyla her türlü takdiri hak ediyor. Özellikle alçak gönüllü yapısı ile bizim kalbimizde özel bir yeri var" diye konuştu.

En büyük hedefinin Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşların en az kendisi kadar mutlu olması olduğunu kaydeden Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"Biz şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız kadar kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza da en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin erik hasadı yaptığını duyunca ziyaret etmek istedim. Gönül isterdi ki bu sene her zamankinden daha fazla ürün alsınlar ve önümüzdeki yılı ve borçları düşünmesinler ama maalesef mümkün değil. Biz de elimizden geldiğince yaralarını sarmak için katkı sunmaya çalışıyoruz."

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