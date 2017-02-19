Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Fırat Kalkanı'nda 53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16 terörist öldürüldü
53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16...
Temel Karamollaoğlu'ndan Referandum ile ilgili flaş açıklama
Karamollaoğlu: Bu dikta rejimine evrilmektir
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi
MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası başlattı

Türkiye’nin ilk sosyalist muhtarı toprağa verildi

Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde vefat eden, Türkiye’nin ilk Sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk (86), Müşküle Köyü’nde toprağa verildi. Nazım Hikmet ile Bursa Cezaevi'nde birlikte yatan...

Türkiye’nin ilk sosyalist muhtarı toprağa verildi

Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde vefat eden, Türkiye’nin ilk Sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk (86), Müşküle Köyü’nde toprağa verildi.
Nazım Hikmet ile Bursa Cezaevi'nde birlikte yatan İsmail Başaran'dan etkilenerek Sosyalizme ilgi duyan Fevzi Kavuk, İznik'in Müşküle Köyü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettidi. 'Köylü Önderi' ve Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk için Müşküle Köyü Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Ceyhun İrgil, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ve Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, CHP İl Başkanı Şadi Özdemir, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Terönin ardından Fevzi Kavuk köy mezarlığında toprağa verildi.
12 EYLÜL'DE 10.5 AY HAPİS YATTI
1960 ile 1980 yılları arasında Müşküle Köyü'nde muhtarlık yapan Fevzi Kavuk, 12 Eylül 1980’deki askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınıp, çeşitli cezaevlerinde 10 ay 15 gün hapis yattı. Kavuk, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) 1965 ve 1969 milletvekili genel seçimlerinde aday oldu, ancak kazanamadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.