Türkiye’nin en büyük oyuncak müzesine yoğun ilgi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı oyuncak müzelerinden olan Canik Oyuncak Müzesi'ni, açıldığı günden bu yanan 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Canik ilçesi Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde kurulan Canik Oyuncak Müzesi, açıldığı günden bu yana çocuk ve büyüklerin akınına uğruyor. Şubat ayında kapılarını ziyaretçilerine açan müzeye, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 6 günü gezilebilen müzeyi, 5 ay gibi kısa bir sürede 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Çocuklar, yüzlerce yıllık oyuncakların yer aldığı müzeyi kendilerine hediye eden Başkan Osman Genç'e teşekkür etti.

Ülkenin geleceği olan çocukları çok sevdiğini belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek ve geçmişten bugüne kadar oyuncakların serüvenini bir müzede anlatmak istedik. Çocuklarımızdan oldukça yoğun ilgi var. Sadece çocuklarımız değil, büyükler de müzemizi görmek istiyor. Bu müze, çocuklar için aynı zamanda bir eğitim merkezi. Şehrimize farklılık kazandıran ve önemli bir eksikliği gideren müzemizi şehir dışından gelen insanlar da ziyaret ediyor" dedi.

5 AYDA 50 BİN KİŞİ

Oyuncak Müzesi'nin, oyuncak tarihine bir bakış olmasının ötesinde, insanlık tarihine bir bakış olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, "Canik Oyuncak Müzesi, şehrimizdeki önemli bir eksikliği gidermesinin yanında dünyadaki örnekleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle büyük ilgi görüyor. Çocuklarımız, baba ve anneler, hatta nine ve dedeler kendi dönemlerinde oynadıkları oyuncakları ve oyunları görme imkanı buluyor. Son 5 ayda 50 binin üzerinde ziyaretçiye kapılarını açtı. Mutlu çocuk, mutlu gelecek demektir. Bu nedenle bu müzemizi çok önemsiyorum" diye konuştu

YÜZLERCE OYUNCAK VAR

Canik Belediyesi Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde bulunan Canik Oyuncak Müzesi'nde, 'Geleneksel', 'Fabrikasyon', 'Yabancı', 'Antik' ve 'Yerli' kategorilerinde yüzlerce oyuncak yer alıyor. Alanında Türkiye'nin en büyüğü olan oyuncak müzesinde çocuklar, hayal dünyalarını genişletirken, oyuncakların tarihi serüvenini de öğrenme imkanı buluyor.

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