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Türkiye’nin en büyük cemevi Yalova’da açıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () -  YALOVA Cemevi törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Vefa Salman, "Türkiye’nin en büyük cemevini bugün hizmete açıyoruz. Ne mutlu ki Alevi vatandaşlarımızın her zaman devletine, milletine, Cumhuriyet’e...

Türkiye’nin en büyük cemevi Yalova’da açıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () -  YALOVA Cemevi törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Vefa Salman, "Türkiye’nin en büyük cemevini bugün hizmete açıyoruz. Ne mutlu ki Alevi vatandaşlarımızın her zaman devletine, milletine, Cumhuriyet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı bütün Türkiye’ye örnektir" dedi.
Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi’nin resmi açılışına; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Cem Vakfı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Yalova Şubesi Başkanı Sinan Giray ile vatandaşlar katıldı.
'YÖNETİM ANLAYIŞIMIZDA FARKLILAŞTIRMA VE ÖTEKİLEŞTİRME OLMADI'
Açılışta konuşan Yalova Belediye Başkan Salman, “Bugün burada Hacı Bektaş-i Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Hacı Bayram-i Velilerin, Ahi Devranların ve bütün Horasan erenlerinin çok uzun yıllar önce temellerini attıkları kardeşlik, hoşgörü, ilim, irfan ve sevgi deryasına bir damla katkı vermek, o deryada buluşan gönüllerle birlikte olmak için buradayız. Bir ülkenin, o ülkeyi oluşturan toplumun en sağlam harcı gönül birliğidir. Bir ülkede akıl ve gönül birliği galip gelirse kimse onun karşısında duramaz. Cemevi bir ibadet yeri olsa da onu daha da önemli kılan adı bir birlik evi olmasıdır. Bugün burada gönülleri yıkan düşünce karanlığına ışık tutmak için buradayız. Bizim yönetim anlayışımızda asla ve asla farklılaştırma, ötekileştirme olmadı. Kimsenin inancına etnik kökenine, kimsenin Yalova’ya nereden geldiğine dünya görüşüne siyasi partisine bakmadan hizmet ürettik. Önemli olan söz vermek değil, o sözü tutmak ve burada olduğu gibi icraata geçirmektir. Biz söz verdiğimiz gibi Türkiye’nin en büyük cemevini bugün hizmete açıyoruz. Ne mutlu ki Alevi vatandaşlarımızın her zaman devletine, milletine, Cumhuriyet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı bütün Türkiye’ye örnektir" dedi.
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile cemevinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

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