Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

Türkiye’nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde 35 bin mülteciye hizmet verme kapasitesine sahip, Türkiye'nin en büyük ve modern çadır kenti boşaltılmaya başlandı. 8 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından...

Türkiye’nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor
ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde 35 bin mülteciye hizmet verme kapasitesine sahip, Türkiye'nin en büyük ve modern çadır kenti boşaltılmaya başlandı.
8 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde hizmete açılan AFAD Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi boşaltılmaya başladı. 2014 yılında Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak  Suruç ilçesine sığınan Suriyelilerin çoğunlukta barındığı çadır kentte tahliye işlemleri sürüyor. Türkiye'nin en büyük çadır kenti olma özelliğini taşıyan AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentte, Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyaları minibüs ve kamyonetlere yükleyerek taşınmaya başladı. Taşınma işleminin 21 Haziran tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan çadır kentten ayrılan Suriyelilere ev tutmaları için kira yardımı yapıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328