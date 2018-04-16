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Türkiye’deki 420 kelebek türünden 230’u Van Gölü havzasında

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) öğretim görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, kelebek ve kuşlar üzerine sunum yaptı. Subaşı, Türkiye’deki 420 kelebek türünden 230’unun Van Gölü havzasında bulunduğunu söyledi. Dünyanın...

Türkiye’deki 420 kelebek türünden 230’u Van Gölü havzasında
BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) öğretim görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, kelebek ve kuşlar üzerine sunum yaptı. Subaşı, Türkiye’deki 420 kelebek türünden 230’unun Van Gölü havzasında bulunduğunu söyledi.
Dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından olan 2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan ve kelebekler ile ilgili fotoğraf çalışmaları Anadolu Jet Dergisi'nde yayınlanan öğretim görevlisi Oktay Subaşı, Tatvan Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda kuşlar ve kelebeklerle ilgili sunum yaptı. Çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci, kuşlar ve kelebeklerle ilgili sunumu ilgiyle izledi.
Oktay Subaşı, sunumda kullanılan fotoğrafların büyük çoğunluğunun Van Gölü havzasında çekildiğini söyledi. Subaşı, havzanın iklim özellikleri, bitki çeşitliliği, coğrafi özellikleri bakımında kelebeklerin yoğun şekilde bölgede yaşamalarına uygun ortam oluşturduğunu belirterek, "Türkiye’de 420, Avrupa’nın toplamında 500 ve Van Gölü Havzası'nda ise 230 tür kelebek bulunuyor. Bu da bölge için büyük bir şans" dedi.

FOTOĞRAFLI

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