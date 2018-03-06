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Türkiye’de son 10 yılda 1 milyon 200 bin çift boşandı

İSTANBUL, ()-TÜRKİYE’DE son 10 yıl içerisinde evlenen çift sayısı azalırken, boşanan çift sayısının yüzde 29 artış gösterdiği belirlendi. İstanbul 10 bin 939 boşanma ile ilk sırada yer alırken, en az boşanmanın yaşandığı il...

Türkiye’de son 10 yılda 1 milyon 200 bin çift boşandı

İSTANBUL, ()-TÜRKİYE’DE son 10 yıl içerisinde evlenen çift sayısı azalırken, boşanan çift sayısının yüzde 29 artış gösterdiği belirlendi. İstanbul 10 bin 939 boşanma ile ilk sırada yer alırken, en az boşanmanın yaşandığı il ise Ardahan oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press,  2008-2017 yılları arasında evlenme ve boşanma istatistiklerini inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, son 10 yıl içerisinde, Türkiye’de evlenen çift sayısı azalırken, boşanan çift sayısının yüzde 29 artış gösterdiği kayıtlara geçti. 2008 yılında 641 bin 973 kişi dünya evine girerken, bu rakam 2017 yılında 596 bin 459 olarak belirlendi. Buna karşın, 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma sayısı, 2017 yılında 128 bin 411 oldu. Böylelikle son 10 yılda evlenen çift sayısı 6 milyon 6 bin 732 olurken, boşanan çift sayısı 1 milyon 218 bin 458 olarak kaydedildi.

GELİNLER SURİYE'DEN DAMATLAR ALMANYADAN

2008 yılında evlenme ve boşanma ile ilgili 5 bin 436 haber çıkışı belirlenirken bu rakam 2017 yılında 25 bin 114 oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan evliliklerde yabancı gelin ve damatların sayısı öne çıktı. Geçtiğimiz yıl evlenen 596 bin 459 kişinin yüzde 19,4’ünü Suriyeli gelinler oluştururken, yüzde 13,3’le Azeriler, yüzde 12,4’le Alman gelinler ilk üç içerisinde yer aldı. 2017 yılında yabancı damatların sayısı 3 bin 783 olurken, uyruklarına göre ayrım yapıldığında ilk sırayı yüzde 36,5 ile Alman damatlar aldı. Alman damatları yüzde 8,5 ile Suriyeli damatlar, yüzde 8 ile de Avusturyalı damatlar izledi

İSTANBUL BOŞANMADA İLK SIRADA

Türkiye genelinde boşanma oranlarının en yüksek olduğu iller incelendiğinde ise, 28 bin 175 boşanma ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığı görüldü. İstanbul’u 10 bin 939 ile İzmir takip ederken, Ankara 10 bin 748 boşanma sayısıyla üçüncü oldu. Boşanmaların en az yaşandığı il ise 46 çiftin boşandığı Ardahan oldu. Ardahan’ı da 52 boşanma ile Bayburt, 53 boşanma ile Hakkâri izledi. Yaşanan boşanmaların yüzde 38,7’si evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleşti.

(FOTOĞRAF)

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