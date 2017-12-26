Türkiye’de müzik festivallerinde "franchising" dönemi başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL () - ANKARA, Adana, Samsun, Mersin, Kuşadası ve Zeytinli’de geçtiğimiz yıl düzenlediği müzik festivalleriyle 100 binlerce genci Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla bir araya getiren Umut Kuzey, Türkiye’de müzik festivallerinde yepyeni bir dönem başlatıyor.

Önümüzdeki yıl festivalleri Anadolu’nun yanı sıra İstanbul ve yurt dışında da gerçekleştirmeyi hedefleyen Umut Kuzey, franchising sistemine geçeceklerini açıkladı. Milyonfest olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde franchise vereceklerini söyleyen Kuzey, bu sistemle festival sayısının artırılmasını ve maddi kazançtan öte Türkiye’de başarılı festivaller düzenlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

’ya özel açıklamalarda bulunan Umut Kuzey, franchise olarak ilk festivalin Dalaman’da yapılacağını açıklayarak, şunları söyledi:

“Rock festivalleri yapmaya başlayınca ve bunlar da ilgi görünce Anadolu’da herkes festival işine girdi. Bu festivalleri yaparken benim yakın arkadaşlarım biliyor ki bu işi aşk ile yapıyorum. Bu işin başarıya ulaşması maddi kazanca ulaşmasından en az 10 kat daha değerli benim için. Anadolu’da bu işleri yapmak isteyen arkadaşlarım var ve onların da yapmasını istiyorum zaten ama bu işi bilerek, profesyonel kadroyla, hayal kurarken sağlam temellere oturtarak yapmalarını istiyorum. Bu nedenle Milyonfest’i franchise olarak vermeye karar verdim. Franchise olarak ilk Milyonfest Dalaman’da yapılacak. Bütün planlamasını Milyon Yapım olarak biz yapacağız. Oradaki arkadaşlarımız da bu işin nasıl yapılması gerektiğini en azından görmüş olacaklar ve çalışmış olacaklar. Sonrasında belki de yıllar boyu devam edecek festivallere imza atacaklar. Anadolu’nun her bölgesinde biz yapalım yapmayalım, dört başı mamur, hiç kimsenin mağdur olmadığı ve gelecek nesillere aktarılan çok güzel festivaller olacak diye düşünüyorum.”

"FESTİVALLERİN KALİTESİNDE BİR STANDART OLUŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Festivallerin kalitesinde bir standardın oluşmasını hedeflediklerini vurgulayan Umut Kuzey, “Sanatçıları bölgesine göre yine biz belirleyeceğiz. Onlar o işin yatırımcısı olacak. Onlara alanı göstereceğiz, ekibimizle birlikte alana gideceğiz, 'burayı şu kadar çitle çevirmemiz lazım', 'buradan giriş kapısı, buradan çıkış kapısı yapacağız' gibi standartları belirleyeceğiz. Mutlaka iki ambulans olmak zorunda, itfaiye aracı olmak zorunda, gelmesi planlanan kişi sayısına göre yeterli dedektör olması gerek, ortalama 100 güvenlik olması lazım diyerek noktayı koyacağız. Festivalde de mutlaka bizim arkadaşlarımız da olacak orada. Güvenlik şirketimizden mutlaka 10 kişilik bir danışman ekip olacak orada. İstenen lojistik hizmetleri dışarıdan alacağı fiyatın yarısına vereceğiz ki düzgün bir iş olsun diye. Yine maddi kaygı gütmeden ülkenin her yerinde yapılmasına destek olacak bir yapı kuracağız” diye konuştu.

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