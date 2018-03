Türkiye’de ilk kez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Farkındalık" ödülleri verildi

İş, sanat, medya ve bilim dünyasından toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına gönül veren 9 isim, TOKAMER öncülüğünde Altınbaş Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anketle belirlendi.

Altınbaş Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi (TOKAMER), ÜNSPED Gümrük Müşavirliği iş birliği ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Artan cinsel istismar ve taciz olaylarına karşı cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık uyandırmayı amaçlayan TOKAMER, bu alanda çalışmaları olan isimleri, öğrenciler arasında yaptığı anketle belirledi. 5 bin 600 üniversite öğrencisi, iş, sanat, medya ve bilim dünyasından belirlenen 30 ismi oyladı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nde Farkındalık Ödülleri, 2017-2018 yılları arasında cinsiyet eşitliği konusunda sosyal sorumluluk projesi bulunan 9 isme, 7 Mart Çarşamba günü düzenlenen törenle takdim edildi.

“TEK KANATLA GELECEĞE UÇAMAYIZ”

Törende 'iş adamı' kelimesini 'iş insanı' olarak değiştirip cinsiyet eşitliği vurgusu yapan kararları nedeniyle ödüle layık görülen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, mesajında şu konulara değindi: “Şu an birlikte olamasak da 8 Mart Kadınlar Günü heyecanını paylaşmak paha biçilemez. Sizlere konuyla ilgili net ve kısa bir mesajımız var: Tek kanatla geleceğe uçamayız. Ülkemizde kadın erkek eşitliği sağlanmasını, demokratik gelişmişlik, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilirlik kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz. Hem kadınların hem de erkeklerin potansiyelini gerçekleştirdiği bir ülkenin, ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan bütün kategorilerde hedeflerine çok hızla uçabileceğine inanıyorum. Her bireyin her kurumun kendi etki alanlarından başlayarak bir kelebek etkisiyle bu dönüşüme büyük katkı sağlayacağına olan inancım sonsuz.”

Kadına yönelik şiddet röportajları ile ödül almaya hak kazanan Gazeteci Ayşe Arman ise mesajında “5 bin 600 öğrencinin oylarıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Fark Yaratanlar Ödülü’ne layık görülmüşüm, müthiş! Beni çok mutlu ettiniz, sağ olun, var olun hepinizi çok seviyorum” dedi.

“Saadet Öğretmen” davasında çocuk istismarı ile ilgili verdiği örnek karar ile ödül alan Hakim Süleyman Mutlu “Ödül almak güzel bir duygu ancak böyle bir olay için ödül almak üzücü” dedi.

Savaş bölgeleri,mülteci kadınlar ve kadına yönelik şiddet yazı dizileri ile ödül kazanan Gazeteci Gülden Aydın, meslek hayatı boyunca çocuğa, kadına karşı şiddet ve cinsel istismarla ilgili çok sayıda haber yaptığını belirterek “Toplumsal farkındalık, cinsiyet eşitliği konusunda bir farkındalık yaratmakta, bu çorbada biraz tuzum bulunduysa bir gazeteci ve bir kadın olarak beni daha fazla ne mutlu edebilir ki. Sizin verdiğiniz bu ödül de meslek hayatımın en değerli mükafatlarından” dedi.

Törende ödüle layık görülen bir diğer isim sivil toplumda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddeti önleme ilgili yaptığı çalışmaları ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü oldu. Güllü mesajında, “Süreç içinde çalışmalarımızı yaptığımız yılların ilk aşamasında bir sivil toplum örgütüne müracaat ettiğimde çok genç olduğum için kabul edilmemiştim. Bugün aradan geçen 28 yıl sonra siz gençlerin oyuyla aldığım bu ödülün ne kadar kıymetli olduğunu kelimelerle anlatamam” diye konuştu.

"DEĞİŞİME KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ"

Kireçlenmenin müsebbibi olan ve nanobakteri adı verilen mikrobu bulan buluşu nedeniyle dünyanın her yerinden davetler, ödüller alan ve aynı zamanda 2,5 yıldan beri NASA’da çalışan ilk Türk Bilim Kadını olarak Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes ise gönderdiği mesajıyla salonda büyük alkış aldı. Türkiye’de ilk kez verilecek olan bu ödülü alan kişiler arasına girmenin kendisini çok gururlandırdığını ileten Neva Çiftçioğlu Banes, mesajı şöyle: “Sizden 11 bin km uzaktayım. Uzak mesafeleri kapatan şey her ne kadar teknoloji gibi görünse de bence tek şey gönül bağıdır. Konu toplumsal cinsiyet eşitliğinden açıldığı zaman genelde sadece ülkemizdeki problemler dile getiriliyor. Ben 25 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Bu süre zarfında da pek çok ülke gezme fırsatı buldum. Gerek Avrupa’da gerek ABD’de kadın ve erkek eşitsizliğini izlediğim olaylarda hayretler içinde kaldım. Oysa biz ülke olarak büyük önder Atatürk sayesinde kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik problemini 1930’larda çözmüştük. Devam eden asıl problem eğitim ve ekonomik özgürlüğün yarının annelerine ulaşma zorluğudur. Burada her birimize görevler düşüyor. Değişime kendimizden başlamalıyız.”

Törende ayrıca BM Kalkınma Projesi Türkiye İyi Niyet elçisi olarak kalkınmada kadına vurgu yapması sebebiyle oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, , Kadın ve Demokrasi Vakfı’nı (KADEM) kurup Türkiye çapında örgütlenmeleri, toplantı, seminer ve konferanslarla kadın hakları konusunu gündeme getirmeleri sebebi ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.Törende onur ödülü Prof. Dr. Yıldız Ecevit’e verildi.

