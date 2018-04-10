Türkiye’de her üst düzey 5 yöneticiden 1’i kadın

TÜRKİYE’DE her 5 yöneticiden 1’inin kadın olduğu tespit edilirken, bu rakamın özel sektördeki üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’una tekabül ettiği belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, iş yaşamındaki cinsiyet oranlarını ve aralarındaki maaş ücret farklarını inceledi. Ajans Press’in, ABD merkezli Korn Ferry’den ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de, özel sektör şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin yüzde 82,1’i erkek iken, yüzde 17,9’unun kadın olduğu belirlendi. Böylelikle, Türkiye’de her 5 üst düzey yöneticiden 1’ini kadınların oluşturduğu görüldü. 33 ülkenin yer aldığı ve üst düzey erkek ile kadın yöneticilerin dahil edildiği araştırmada, kadınların aldığı pay bazında Türkiye 16’ıncı sıraya yerleşti.

BİRİNCİ SIRAYA VİETNAM OTURDU

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, 'Çalışma Hayatında Kadın' başlığıyla ilgili 3 bin 982 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, kadınların özellikle son yıllarda istihdama yaptığı katkı geniş yansıma bulurken, Türkiye’de üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’unun kadın olduğu belirlenen araştırmada, bu oranın Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek olduğu bilgisi dikkat çekti. Listenin birinci sırasına oturan ülke ise yüzde 31,2’lik dilimle Vietnam oldu. İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinavya ülkelerinin yanı sıra; Rusya, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi ülkelerde kadın yönetici istihdamının diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Listenin son sırasında ise yüzde 0,7 gibi düşük bir oranla Suudi Arabistan yer aldı.

KADIN ÇALIŞANLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA DÜŞÜK ÜCRET ALIYOR

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise, maaş ücretlerinde kadın ile erkek farkı oldu. Bu bağlamda kadın çalışanların erkek çalışanlara göre yüzde 18 daha düşük ücret aldığı ortaya çıktı. Türkiye’ye bakıldığında da özel sektör şirketlerinde çalışan kadınların, erkeklere göre yüzde 11 daha düşük ücretle çalıştığı görüldü. 33 ülke içerisinde, kadın ile erkek ücret farkının en yüksek olduğu ülke yüzde 32 ile Çek Cumhuriyeti olurken, Meksika’da bu fark yüzde 31, Brezilya’da yüzde 30, İngiltere’de yüzde 29 olarak belirlendi.