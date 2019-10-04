Türkiye’de ender rastlanan fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi

BİLECİK’in Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan Köyü yakınlarında, Türkiye’de ender rastlanan fil şahin güvesi larvası görüldü. Fil şahin güvesi larvasını görüntüleyen Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyesi Gürdal Sefer, “Ormanlık alanda gezerken bir yaprağın üzerinde duruyordu. Resimlerini çektik, araştırma yaptık ve kendisinin fil şahin güvesi larvası olduğunu öğrendik” dedi.Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri doğa yürüyüşü yapmak için Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan Köyü'ne gitti. Bir yaprak üzerinde gördükleri değişik tırtılı fotoğrafladılar. Ardından yaptıkları incelemede tırtılın, Türkiye’de ender görülen fil şahin güvesi larvası olduğunu öğrendiler.Grup üyelerinden Gürdal Sefer, tırtılı gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Tesadüfen gördük. Ormanlık alanda bir yaprağın üzerinde duruyordu. Resimlerini çektik, araştırma yaptık ve fil şahin güvesi larvası olduğunu öğrendik. Fil şahin güvesi deilephila elpenor, sphingidae ailesinde bir güvedir. Ortak adı, tırtılın filin gövdesine benzemesinden türetilmiştir. Orta Avrupa'da en yaygın olanıdır ve Palearktik bölge boyunca dağılmıştır. Kendine özgü zeytin ve pembe renklendirmesi, onu kendi yelpazesinde en tanınabilir güvelerden biri yapar. Tehlike durumunda, vücudun bir bölümünü gözlerle şişirebilir. Kafasını içeri çeker, ön bacaklarını yüzeyden koparır. Aynı zamanda bir yılan gibi olur. Vücudun etkileyici büyüklüğü göz önüne alındığında, kuşlar gibi düşmanlar savaşmamayı tercih eder. Türkiye'de nadir görülen bir güve olduğunu öğrendik” şeklinde konuştu.