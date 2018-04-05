Türkiye’de çalışanların yüzde 34’ü haftada 50 saatten fazla çalışıyor

İSTANBUL, () - TÜRKİYE’de çalışanların yüzde 34’ü haftada 50 saatten fazla çalışıyor. 38 ülkenin içinde bulunduğu iş ve yaşam dengesi araştırması sonuçlarına göre, en iyi ülke Hollanda olurken, Türkiye bu listenin son sırasında yer aldı. Araştırma, ülkelerin haftada 50 saat ve üzerinde çalışma oranıyla, çalışanların bireysel bakım ve boş zaman aktiviteleri için bir günde ne kadar zaman ayırabildikleri dikkat alınarak hazırlandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyadaki iş yaşam dengesi endeksini inceledi. Ajans Press’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Better Life Index (Daha İyi Yaşam Endeksi) araştırması ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, iş ve yaşam dengesine bakıldığında en iyi performans 9,3 puanla Hollanda’nın oldu. Hollanda’yı 9 puanla Danimarka ikinci, 8,9 puanla Fransa üçüncü sıradan takip etti. 35 OECD ülkesi ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika’nın dâhil olduğu toplam 38 ülke içinde son sıraya Türkiye yerleşti.

ERKEKLER DAHA ÇOK MESAİ YAPIYOR

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, çalışma hayatıyla ilgili 4 bin 982 haber çıkışı tespit edilirken, medyaya yansıyan haber başlıklarına göre çalışanlar en çok mobbing ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi oldu. Araştırma, ülkelerin haftada 50 saat ve üzerinde çalışma oranıyla, çalışanların bireysel bakım ve boş zaman aktiviteleri için bir günde ne kadar zaman ayırabildikleri dikkat alınarak hazırlandı. Listenin son sırasında yer alan Türkiye’de çalışanların yüzde 34’ünün haftada 50 saatten fazla çalıştığı görüldü.

UZUN İŞ SAATLERİ SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

OECD’nin bu alandaki en yüksek ortalaması yüzde 13 olarak belirlenirken, erkek çalışanların yüzde 37’sinin, kadın çalışanların ise yüzde 26’sının mesai saatlerinin uzun olduğu saptandı. Bu bilgiler doğrultusunda, Türkiye’de çalışanların OECD ortalamasına göre hayattan daha az memnun oldukları tespit edildi. 0 ile 10 arasındaki ölçekte memnuniyet derecelendirmesi incelendiğinde ise, Türk halkı ortalama 5,5 puanda kalırken, OECD 6,5 ortalamasına sahip oldu. Elde edilen raporda, uzun iş saatlerinin kaygı ve stresi arttırdığı belirlendi. İş ve hayat dengesinin sağlanabildiği ülkelerde, çalışanların daha mutlu olduğuna dikkat çekilirken, uzun iş saatlerinin sağlığı olumsuz etkilediği görüldü.

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