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Türkiye'ye geçmek isterken yakalandılar

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın Sakız Adası'ndan çaldıkları ileri sürülen balıkçı teknesiyle, denize açılıp Türkiye'ye kaçmak isterken yakalanan 16 Suriyeli'den 2'si tutuklandı. Yunan internet sitesi 'www.alithia.gr'nin...

Türkiye'ye geçmek isterken yakalandılar

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın Sakız Adası'ndan çaldıkları ileri sürülen balıkçı teknesiyle, denize açılıp Türkiye'ye kaçmak isterken yakalanan 16 Suriyeli'den 2'si tutuklandı.
Yunan internet sitesi 'www.alithia.gr'nin haberine göre, geçen 6 Şubat'ta Sakız Adası'ndaki Agia Ermioni Köyü'nde bulunan balıkçı barınağından çalınan bir balıkçı teknesi için Yunan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Çalıntı balıkçı teknesinin bu sabah Sakız Adası'ndan hareket ettiğini farkeden Yunan Sahil Güvenliği harekete geçti. Çalıntı tekne kıyıdan yarım mil açıkta durduruldu.
Teknede Suriyeli 16 mülteci olduğu belirlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mültecilerin, 8 aydır adadaki göçmen kampında kaldıkları ve bu sabah Çeşme kıyalarına geçmek için denize açıldıkları belirlendi. Mülteciler arasındaki tekneyi çalıp, Türkiye'ye geçişi organize ettikleri ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Diğer mülteciler ise yeniden kampa gönderildi. Çalıntı balıkçı teknesi de tutanakla sahibine teslim edildi. Mültecilerin, kamptaki zorlu kış koşulları nedeniyle Türkiye'ye dönmek için çalıntı tekne ile kaçmaya çalıştıkları öğrenildiği bilgisine de haberde yer verildi.

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