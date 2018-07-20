Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısı 44 bine ulaştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - RAMAZAN Bayramı için ülkesine giden 44 bin Suriyeli, Türkiye’ye döndü.

Kilis Valiliği izniyle 18 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye'ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Ülkelerinden ayrılan ve Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, geri dönüş işlemlerini yaptırıp yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 44 bin Suriyeli Türkiye’ye dönerken, diğer 8 bin Suriyeli’nin de 31 Temmuz'a kadar gelmesi bekleniyor.



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