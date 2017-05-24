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Türkiye ve Suriye'de dağılan aşiret üyeleri Şanlıurfa'da buluştu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - TÜRKİYE ve Suriye'ye dağılan Şeyhanlı Aşireti'nin mensupları, yıllar sonra Şanlıurfa'da buluştu. Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında Türkiye'nin çeşitli illerine dağılan Şeyhanlı Aşireti'ne...

Türkiye ve Suriye'de dağılan aşiret üyeleri Şanlıurfa'da buluştu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - TÜRKİYE ve Suriye'ye dağılan Şeyhanlı Aşireti'nin mensupları, yıllar sonra Şanlıurfa'da buluştu.
Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında Türkiye'nin çeşitli illerine dağılan Şeyhanlı Aşireti'ne mensup yaklaşık 500 kişi Şanlıurfa'da bir araya geldi. Cumhuriyet Tesisleri'nde buluşan aşiret üyeleri oldukça yoğun katılım gösterdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada koyunlar kesildi, kazanlarda yemekler pişirildi. Türkiye'deki Şeyhanlı aşiretinin önde gelenlerinden Seydi Eyyüpoğlu, Mustafa Cevheri, Halil İlhan Cevheri ile Suriye'deki Şeyhanlı aşiretinin önde geleni Mahmud Hamoye Hoce aşiret üyeleriyle tek tek tokalaşarak kucaklaştı. Şanlıurfa’da bir araya gelen aşiret üyeleri, karşılıklı aynı masada oturarak akrabalık bağlarını pekiştirdi. Buluşmada çok sayıda Suriye'nin Kobani kentinden gelen Şeyhanlı Aşireti üyeleri de katıldı.

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