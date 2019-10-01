Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ve jiletli tel çekiliyor

HATAY'da, Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.



Kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığında olan beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor.



Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve 2 metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor. Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise 3 sıra jiletli tel çekiliyor. Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.



ALTINÖZÜ’NDEKİ SINIR HATTINDA ÇALIŞMA TAMAMLANDI



Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde, 6 ay önce başlayan çalışma tamamlandı. Hacıpaşa Mahallesi’nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi. Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.