"Türkiye su fakiri ülke olma yolunda"

SU varlığına yönelik sınıflandırmaya göre, Türkiye’nin sanılanın aksine 'Su zengini' bir ülke olmadığının altını çizen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, "TÜİK’in projeksiyonlara göre, nüfusumuz 2030'da 100 milyon olacak. Türkiye, kişi başına düşen bin m3/yıl civarındaki kullanılan su miktarı ile ‘Su Fakiri Ülkeler’ arasında yer alacak" dedi.

Birleşmiş Milletler'in bu yılın temasını 'Su için Doğa' olarak belirlediği 22 Mart Dünya Su Günü’nde, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz’dan tarımdan sanayiye tüm üretim sektörlerine ve tüketicilere 'Suyumuzu israf etmeyelim' çağrısı geldi. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, suyun yaşamın devamındaki önemine dikkat çekerek, “Yarın susuz kalmak istemiyorsak, suyumuzu bilinçli tüketmek, israf etmemek zorundayız. Aksi halde ne tarımda, sanayide kullanacak ne de içecek suyumuz kalacak” diye konuştu.

"YÜZDE 73'Ü TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILIYOR"

Artan nüfusa paralel olarak dünyanın insanoğluna sunduğu kaynakları yenileme kabiliyetini kaybettiğini, kaynakların artık yetmediğini vurgulayan Kopuz, gelecekte gıda, su ve enerjinin stratejik alanlar olarak gösterilmesinin boşuna olmadığını kaydetti. Su varlığına yönelik sınıflandırmaya göre, Türkiye’nin sanılanın aksine 'Su zengini' bir ülke olmadığının altını çizen TGDF Başkanı Kopuz, mesajında şu değerlendirmeleri yaptı:

“TÜİK’in projeksiyonlara göre, nüfusumuz 2030 yılında 100 milyon olacak. Türkiye, kişi başına düşen bin m3/yıl civarındaki kullanılan su miktarı ile ‘Su Fakiri Ülkeler’ arasında yer alacak. DSİ’nin verilerine göre, 112 milyar metreküp su potansiyelimiz var. Yıllık kullanılan su miktarı ise 32 milyar m³’ü tarımsal sulamada, 7 milyar metreküpü içme suyu, 5 milyar m³’ü sanayide olmak üzere 44 milyar metreküp. Yani suyumuzun yaklaşık yüzde 73’ünü tarımsal üretimde kullanıyoruz.

“TARIMDA VAHŞİ SULAMAYA SON VERİLMELİ”

Özellikle tarım başta olmak üzere tüm üretim sektörlerinde ve hayatın her alanında su kullanımında israfı önlememiz gerekiyor" diyen Kopuz, "Tarımda vahşi sulamaya son vermek, yüzde 60’a varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçmek zorundayız.”

"GELECEĞİ İSRAF ETMEYİN"

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların, üretimde su kullanımında verimlilik ve tasarruf için uygulamaya koydukları projelerde gayet başarılı sonuçlar elde ettiğinin altını çizen Kopuz, “Yarın susuz kalmak istemiyorsak, aynı duyarlılığı tüm üretim alanlarında ve tüketici boyutunda da göstermemiz, suyumuzu bilinçli tüketmek zorundayız.Aksi halde ne tarımda, sanayide kullanacak ne de içecek suyumuz kalacak. Suyumuzu korumak, gelecek nesillere borcumuzdur. Geleceği israf etmeyin” mesajını verdi.

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