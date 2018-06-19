Türkiye otoyol kalitesinde 30’uncu sırada

137 ülke baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke olduğu ortaya çıktı.

Ajans Press, dünyadaki otoyol kalitelerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye 137 ülke arasında en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke oldu. Listenin 30’uncu sırasında yer alan Türkiye’nin en yakın rakipleri ise; Afrika ülkeleri olan Namibya ve Ruanda olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Türkiye’nin; Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator ve Güney Kıbrıs Rum gibi ülkelerin gerisinde kaldığı saptandı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VAR

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili medyada gerçekleştirdiği incelemede otoyollar ile ilgili medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. 2017-2018 yılları arasında yazılı basına 13 bin 638 haber yansıması tespit edilirken, medyaya yansıyan başlıklarda otoyolların en çok geçiş ücretlerinin tartışma konusu olduğu belirlendi. Raporda, dünyanın en kaliteli kara taşıma ağının da Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait olduğu saptandı. 6,4 puan ile listenin birinci sırasına yerleşen Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 6,3 puanla Singapur ikinci sıradan, Singapur ile aynı puanı paylaşan İsviçre’de üçüncü sıradan, 6,2 puanla da Hong Kong dördüncü sıradan takip etti. Beşinci sırada yer alan ülke ise 6,1 puanla Hollanda oldu.

İlk 10’da yer alan diğer ülkeler; Japonya, Fransa, Portekiz, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri olarak görüldü. Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke 2,0 puanla Moritanya olarak görüldü. Listenin son sıralarında yer alan diğer ülkelerde Madagaskar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olarak tespit edildi. Hazırlanan raporda dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi ise; Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisinde olan 5,0 puanlı Türkiye’nin, Suudi Arabistan, Brunei Sultanlığı, Kuveyt, Çin, Rusya, Belçika ve İtalya gibi ülkelerin önünde yer alması oldu.

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