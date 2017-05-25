Türkiye Otelciler Birliği Başkanı: Diyarbakır'ın yanlış ve haksız algısı değişecek

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, () - TÜRKİYE Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, Diyarbakır'a yönelik haksız ve yalnış algı bulunduğunu belirterek, "Muhakkak yatırımcılar da bunun farkına varacak ve bundan dönecekler" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, yanında heyetle geldiği geldiği Diyarbakır'da ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayındır, kentteki olaylardan kaynaklı bazı zincir otellerin yatırımlarını durdurduklarını bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı hatırlatılınca şöyle dedi:

"Tabii ki kimseyi zorlayamayız bu konuda. Ama şimdi buranın bir algısı var. Diyarbakır'ın dışarıdan görünen, fakat Diyarbakır'a gelindikten sonra bu algının tamamen yanlış bir algı olduğunu, tamamen bir takım dedikodulara dayandığını hisseder gibi olduğunu hissediyorsunuz. Muhakkak yatırımcılar da bunun farkına varacaklar ve geri dönecekler" dedi.

Diyarbakır'da şu anda yabancı iki zincir otelin yanısıra, bir başka zincir otelinin inşaatının sürdüğünü belirten Bayındır, "Bu halka muhakkak ilerleyecek ve bizim de ülke olarak komşularımızla daha iyi münasebetlere geçip, biraz daha bu hareketli halden kurtulmamız lazım. Hareketli halden kurtulup, daha sakin bir hale gelmemiz lazım. Turizm zaten sulh ve keyif isteyen bir iştir. Böyle adamı döverek, turizm yaptıramazsınız, o muhakkak içinden gelmeli, gittiği yerde dinlenebilmeli, keyif alabilmeli, onun için muhakkak bunlar Diyarbakır'da gerçekleşecek biz öyle gördük" diye konuştu.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır ve beraberindeki heyeti ağırlayan Vali Aksoy da Diyarbakır'da turizmi hareketlendirme adına yürütülen çalışmaların olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Diyarbakır'daki otelcilerle işbirliği içerisinde önümüzdeki dönemde turizmi Diyarbakır'da daha geliştirme adına neler yapabilirizi etraflıca konuşulacak, tartışılacak ve Diyarbakır'da turizmde, Diyarbakır'ı daha iyi bir noktaya taşıma adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Diyarbakır gerçekte gezildiğinde ön algıyla, fiili durumun örtüşmediğini buraya gelen herkes ifade ediyor. Bizim de bütün gayretimiz Diyarbakır'ın, Türkiye'nin diğer büyükşehirlerinden bir farkının olmadığını, buraya herkesin gönül rahatlığıyla gelip turizm faaliyeti ve ticaret faaliyeti içerisinde bulunabileceğini ifade ediyoruz. Bunun için en etkili yöntem, herkesin eğer imkanı olanlar varsa, karar verici konumda olanlar varsa Diyarbakır'a gelmeler. Biz ne kadar söylersek söyleyelim insanların kendi gözüyle görmeleri çok daha anlamlı oluyor. İş adamları, seyahat acenteleri ve Turizm Birliğini buraya gelmiş olması bu anlamda bu algının yıkılmasına çok önemli katkı sağlıyor."

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