Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nden anlamlı gece

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İstanbul,() KURULDUĞU günden bu yana engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda proje başlatan ve sürdüren Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), basın mensupları için teşekkür gecesi düzenledi. Gecede, başarılı çalışmaları ve desteklerinden dolayı ünlü isimlere ve Doğan Haber Ajansı'nın da aralarında bulunduğu basın kuruluşları ve mensuplarına teşekkür plaketi verildi.

Baltalimanı Portaxe'de gerçekleştirilen teşekkür gecesine aralarında Psikolog Doğan Cüceloğlu, Metin Şentürk, Burcu Kara, Ebru Şallı, Zahide Yetiş, Ahu Türkpençe'nin de olduğu ünlü isimler ile basın kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz'ın yaptığı teşekkür gecesinin açılışında konuşan Psikolog Doğan Cüceloğlu, TOFD'nin, öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlardaki çalışmalarına değinerek "Ben ilkellik, biz uygarlıktır. uygarlık halden anlamak demektir" dedi.

Geçtiğimiz yıl içinde TOFD ile ilgili 683 gazete haberi, 116 TV haberi, 2 bin 49 web haberi ve 113 radyo haberi ile toplamda 2 bin 917 haberin basına yandığının altını çizen TOFD Başkanı Ramazan Baş, acı çekilen günler yaşandığını belirterek, "Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onların ailelerinin acılarını paylaşıp, sabır diledik. Bu geceyi yapalım mı yapmayalım mı diye çok tereddüt ettik. Sonra dedik ki 'bu bir eğlence gecesi değil, Türkiye'nin umuda ihtiyacı var. Biz bu geceyi, şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine adıyoruz" diye konuştu.

Baş ayrıca şunları söyledi:

"Yıllardır bizi desteklediniz, projelerimizden halkı haberdar ettiniz. Böylelikle birçok insan özgürce hareket edebildi. Sağlık sorunlarına çözüm bulunarak ülkemizdeki en büyük engeli teşkil eden erişebilirlik konusunda yasaların birçok yerde uygulanması sağlandı. İnsanlar yeniden istihdam edilip meslek sahibi oldu, sanat, spor gibi kültürel etkinliklere katıldılar. Bütün bunların en önemli nedenlerinin içinde siz vardınız, medyada elimiz ayağımız siz oldunuz. Paylaştığınız için teşekkür ederiz"

Ebru Şallı'nın da yer aldığı gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan "Rüya ve Maskeler" adlı dans gösterisinden küçük bir kesitin de sunulduğu gecede, TOFD'ye destek olan, aralarında, Psikolog Doğan Cüceloğlu, Metin Şentürk, Burcu Kara, Ebru Şallı, Zahide Yetiş, Ahu Türkpençe'nin de bulunduğu ünlü isimlere teşekkür plaketleri verildi. Gecede ayrıca, Doğan Haber Ajansı, Kanal D, Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk'ün yanısıra birçok basın kuruluşu ve mensuplarına teşekkür plaketi verildi.



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