ELAZIĞ’da uluslararası örgütlerin işbirliğiyle bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi konusunda sempozyum düzenlendi. Uzmanların buluştuğu sempozyumda söz alan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye olarak gıda güvenilirliği konusunda iddialı olduklarını ifade ederek, "Gıda güvenilirliği itibariyle iddialıyız. Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz" dedi.Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Gıda Örgütü'nün iş birliğiyle 'Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, endüstriyel trans yağların eliminasyonu, sürdürülebilir kalkınma için gıda güvenliği ve risk yönetimi' sempozyumu düzenlendi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, BM Türkiye Mukim Koordinatorü Alvaro Rodriguez, akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen sempozyumda bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi tartışıldı.'820 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR'Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, yetersiz beslenen insan sayısında artışın yaşandığına dikkat çekerek, "Dünyada açlığın ve kötü beslenmenin her türünün sona erdirilmesi ve herkes için gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin temin edilmesi gerekliliğine dikkat çekiyoruz. ‘Dünyada Gıda Güvencesizliğinin Durumu (SOFI) 2019’ raporuna göre, dünya, açlığa karşı yıllardır sürdürdüğü mücadelede belli bir ilerleme gösterdi. Ancak bugün yetersiz beslenen insan sayısı yeniden artış gösteriyor. Bugün 820 milyondan fazla insan, bir başka deyişle yaklaşık her dokuz kişiden biri, açlıkla mücadele ederken, fazla kilo ve obez kategorisi tüm bölgelerde, özellikle okul çağı çocukları ve yetişkinler arasında artmaya devam ediyor" dedi.'TÜRKİYE OLARAK DÜNYADA EN SAĞLIKLI GIDAYI ÜRETEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'Ursu'nun ardından söz alan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye olarak gıda güvenilirliği konusunda iddialı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Sağlık konusunda Avrupa Birliği mevzuatına tam uyum sağlamış bir ülkeyiz. Gıda mevzuatımız Avrupa Birliği ile tam uyumludur. Hem beslenme ürünlerini hem de bitki koruma ürünlerinde yine Avrupa Birliği ile tam uyumlu bir şekilde uygulanan bir prosedür ve bir politikadır. O açıdan ülkemizde hem gıda güvenliği hem de gıda güvenilirliği ile alakalı mevzuatımızda sürekli düzenlemeler yapılmakta. Gıda güvenilirliği itibariyle iddialıyız. Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz. Bizde gıdadan zehirlenmeler dünya ve Avrupa ortalamasının çok altındadır."