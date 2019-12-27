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Türkiye'nin otomobili tanıtıldı, Cumhurbaşkanı ilk siparişi verdi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE KANAL İSTANBUL YAPILACAKTIR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi’ndeki programın ardından Körfez Hereke Sahili’ne giderek vatandaşlara hitap etti. Otobüs üzerinden halka...

GENEL 27.12.2019, 20:44
Türkiye'nin otomobili tanıtıldı, Cumhurbaşkanı ilk siparişi verdi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE KANAL İSTANBUL YAPILACAKTIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi’ndeki programın ardından Körfez Hereke Sahili’ne giderek vatandaşlara hitap etti. Otobüs üzerinden halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oldu da bugün buradayız, malum bugün hakikaten Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti. Bilişim Vadisi’nde bugün törenimizi yaptık. Çok güzel bir tevafuk oldu, o da şöyle İsmail Bey Meclis Başkanıyken külliyeye bir halı siparişi verdi. Nereden verdi, Hereke’den verdi. Hereke Halı Fabrikası’nda o halı dokundu ve yaklaşık söyle 1,5-2 ay kadar önce o halıyı teslim ettiler. 108 metrekare. Bunu el işleriyle dokuyanlar kimlerdi? Herekeli hanım kardeşlerimdi ve kendilerini de misafir ettim, geldiler külliyede beraber olduk" dedi.
'HER ŞEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR AMA BİZ YOLUMUZA DEVAM ETTİK'
İktidarda oldukları süre boyunca CHP’nin yaptıkları bütün projelere olumsuz tepki verdiğini ifade eden Erdoğan, "Mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilseniz muhakkak arkasına gizlenecek bir bahane bulursunuz. Bunun için atalarımız ne güzel denmiş, ‘Her vakte bir bahane bulur bi-namaz olan’, Bir bahane bulur namazsız olan, namaz kılmaya niyeti yok ya bir bahane uydurur. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir. Bu tipler ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Ellerine geçen imkanları da mega projelere taş koymak için kullanırlar. Bu tarz şahıslara hayatın hemen her alanında hepimiz rastlıyoruz, ancak Türkiye’de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. O kadar. Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle, CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek istersiniz karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak istersiniz karşınızda yine CHP’yi bulursunuz. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz herkesten önce CHP karşınıza çıkar. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı konutlar yapmak istersiniz karşınıza çıkan yine CHP’den başkası değildir. Bu ülkede dikili tek bir ağaçları olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar. Son 17 yılda, tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkmasın, takoz koymaya çalışmasın. Marmaray’dan Avrasya Tüneli’ne, Osmangazi Köprüsü’nden, İstanbul-İzmir Otoyolu’na kadar her projemize mani olmak istediler. Ülkenin ve milletin faydasına olacak hiçbir çalışmanın içinde yer almadılar. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık. Yani, her şeyi engellemeye çalıştılar ama biz evvel Allah dinlemeden yolumuza devam ettik" diye konuştu.
'DEVRİM İÇİN NE DEDİYSELER BUGÜN AYNISINI TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ İÇİN SÖYLEDİLER'
Devrim otomobiline muhalif olan zihniyetin bugün Türkiye’nin otomobili için iş başında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kimi zaman mahkeme kararlarıyla, kimi zaman sokak olaylarıyla hep bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemiz ile ilgili yapıyorlar. Hiçbir bilimsel, mantıklı, makul açıklaması olmayan iddialarla projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye’nin Otomobili ile de sergilediler. CHP’ye muzahir yayın organları bu projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye’nin Otomobili için de söylediler. Devrim otomobiline karşı çıktılar, bu da devrin otomobili bunu böyle bilesiniz. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır, yapılacaktır. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, ‘O parayı insana harca’ Kanal İstanbul kim için? İnsan için değil mi? İnan buna sor, insan nedir ya da insan kimdir bunu bize bir tanımla, onu bile tanımlayamaz. Zira insan kıymeti anlasaydı SSK’nın başında olduğu zaman insana değer verirdi. Bunlar SSK’nın başında olduğu zaman insana değer mi verdiler? Yahu SSK’yı dağıtan bu değil mi? Bitti yahu bu kadar basit ama ne yazık ki bunların yandaşı olan medya bu zata hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Neden? İdeolojik sebeplerden dolayı. Ama biz tuttuk şehir hastanelerini yaptık. Şimdi bu şehir hastaneleri de bunları çıldırtıyor."
'REZİL ETTİNİZ İZMİR’İ'
İzmir ile ilgili eleştiride bulunan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İnsan kadrinin biz bildiğimiz için yol arkadaşım Binali Bey 6 bin kilometreden aldık bölünmüş yolları, 26-27 bin kilometreye çıkardık. Şimdi bu yollardan gayet huzurlu gidiyoruz değil mi? Kendisi İzmir Milletvekili. Şu anda 3,5 saatte İstanbul’dan İzmir’e gidiyoruz. Kadir kıymet bilen teşekkür ediyor ama bunda öyle bir şey yok ki. Yahu İzmir’e böyle bir şey yaptınız teşekkür ederiz demiyorlar. Bakın şimdi İzmir sular altında. Utanmasa ne diyecek biliyor musunuz? İstanbul’un kanalizasyonlarını da siz yapın diyecek. Belediyenin işi bu gelsin yapsın belediyeler. Bak kaç yıldır burası sizde, İzmir AK Parti belediyeciliği görmedi, rezil ettiniz İzmir’i. Cumhurbaşkanlığı’nın kabul salonundaki Hereke halısına bile kulp takmaktan çekinmediler. Oysa biz sizlerin ele emeği, göz nuru ile Hereke’yi değil, tüm Türkiye’yi temsil etsin diye oraya serdik. Yurtdışından gelen misafirlere ne diyoruz biliyor musunuz? ‘Bu halı ithal halı değil, bu halı benim Herekeli hanım kardeşlerimin el emeği göz nuruyla yapılmış halı’ diyoruz. Ama bunlar bırakın arabayı, halıya bile tahammül gösteremediler. Türkiye’nin sevincine, gururuna, heyecanına ortak olamadılar. Biz elbette bunların ne düşündüğüne, ne yaptığına bakmıyoruz. Bizim için önemli olan sizlerin kanaatidir, sizlerin düşüncesidir. Halk ve hak razı olduğu sürece CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur."

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