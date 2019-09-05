Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 10’u Bitlis’ten

BİTLİS’in Ahlat ilçesinde hasadı devam eden kuru fasulye Türkiye'nin yüzde 10’luk ihtiyacını karşılarken, yaklaşık 20 bin kişiye de iş imkanı sunuyor. Yıllık üretimi 35-40 bin ton civarında olan kuru fasulyeden bir sezonda yaklaşık 175 milyon lira gelir elde ediliyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fasulye hasadının yapıldığı alanları gezerek çiftçileri ziyaret etti. Oldukça verimli ve kaliteli bir ürün elde edildiğini belirten Çelik, Ahlat fasulyesine olan rağbetinde de her geçen gün arttığını söyledi. Yaklaşık bir haftadır yoğun bir hasadın yapıldığını anlatan Çelik şöyle konuştu: "Bu yılki verimimiz dönüm başına yaklaşık 500 ile 750 kilogram arasında. Daha önce bölgede kuru tarım yapılıyordu. 2006 yılından sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınmaları Yatırım Programı kapsamında başlattığı basınçlı sulama sistemini Bitlis’te hayatta geçirdik ve tarlalarımız suyla buluştu. Sulu tarıma geçildikten sonra birim fiyatı yüksek olan ürünlerimiz ilimizde çok rağbet görmeye başladı. Bununla birlikte ayrıca bireysel sulama programları desteklemeleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda küçük çiftçilerimizi de destekledik. Önceleri bu tarlalarda kuru tarım varken şuan da her gün artan bir ivmeyle bakliyat üretimi yapılmaktadır. İlimizde yaklaşık 104 bin dekar alanda bakliyat üretimi mevcut. Bu yıl 35 ile 40 bin ton rekolte bekliyoruz. İlimizin ekonomisine katkısı ise yaklaşık 175 milyon liradır" dedi.

20 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Fasulyelerin ekiminden hasadına kadar geçen sürede yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini de belirten Çelik, "Şuan tarlalarda yaklaşık 20 bin tarım işçisi mevcut. mevsimlik tarım işçilerinin barınma, sağlık gibi sorunlarını biz devlet olarak karşılamaktayız. Artan bakliyat üretimini devam eden süreçte bizim önder çiftçilerden bazıları bu işin sanayi kısmına da el attılar. Bu kapsamda 2017 yılında Ahlat’ta bakliyat paketleme fabrikası kuruldu. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da en büyük bakliyat paketleme fabrikasına sahibiz. Sanayi tesisinde günlük üretim 100 ton civarındadır. fabrikada 23 kişi çalışıyor. 500 çiftçi fabrikaya mallarını satıyor. İlimizde Kanada ve Aberta çeşitleri mevcuttur. Bölgemizin iklimine ve toprak çeşidini dikkate aldığımızda herhangi bir sıkıntısı olmayan lezzeti gayet iyi olan türlerdir” diye konuştu.

